"No es pot fer política sense honestedat i empatia"

Andorra la VellaMarta Pujol torna a la primera línia política per optar a ser la cònsol major d'Encamp sota les sigles del partit socialdemòcrata (PS) amb el lema 'Avancem'. A través d'aquest qüestionari, ens podrem apropar a la faceta més personal d'una candidata que tindrà com a número 2 a José Luis Agudo, qui ja havia format part d'anterior candidatures al PS.

Edat:53 anys.

Professió:

Tècnica de política lingüística i cap del servei de Política Lingüística des del 2019.

Família (nombre de germans i lloc que ocupa, fills/filles):

Quatre germans (soc la germana gran). Tinc una filla de 26 anys.

Quina és la professió dels pares?:

El meu pare és paleta jubilat i la meva mare és mestressa de casa i va ser xarcutera durant un temps.

Té alguna mascota?:

La Mel, una gossa labrador.

Quines són les seves aficions?:

El cinema, el teatre, la lectura i l’esport (córrer i nedar).

Què la va impulsar a implicar-se en política activa?:

Sempre m’ha agradat seguir-la i informar-me’n, era simpatitzant del PS i col·laborava en les campanyes o feia d’interventora per les eleccions. També m’agrada formar-me i fa uns anys em vaig decidir a estudiar un màster d’anàlisi política a la UOC. Soc reservada i em va costar fer el pas de ser candidata, però des que vaig formar part de l’Executiva del partit, primer com a vocal amb el Pere López i després com a primera secretària, amb el Pere Baró i la Maria Nazzaro, he sentit que m’havia d’implicar al màxim.

Què la va animar a presentar-se a candidat a cònsol?:

A Encamp i al Pas de la Casa hi ha molta feina per fer i el nostre model de parròquia és molt diferent del del partit que governa el Comú actualment. També pensem que, a part de la gestió, es poden millorar molt l’actitud i les formes, nosaltres governaríem pensant en tothom, d’una manera més propera a la realitat de la gent i més transparent.

Què és la seva parròquia per a vostè?:

És casa meva, el lloc on visc des de fa quasi trenta anys i on treballo des de fa quatre anys, i vull que tothom que hi viu s’hi senti bé i no tingui la necessitat d’anar-se’n per motius econòmics.

Què és el primer que farà quan arribi al despatx del comú?:

Posar-me a treballar, reestructurar l’organització amb l’equip que m’acompanya i començar a establir noves vies de comunicació amb la població i amb el personal del comú.

Què és el primer que trobaríem a la seva taula del despatx?:

Les eines per treballar, l’ordinador i l’agenda en paper, que encara faig servir, perquè tinc el costum d’escriure les tasques pendents a mà, tot i que moltes obligacions me les apunto cada cop més al mòbil.

Acabi la frase: ‘No es pot fer política sense…’:

Honestedat i empatia.

Quin cotxe condueix?:

Un Opel Corsa.

On acostuma a anar de vacances?:

Vaig canviant. A vegades faig algun viatge llarg, però darrerament he triat destinacions més properes, com Cadis o Eivissa. Cada estiu passo uns quants dies a l’Empordà.

Què porta sempre a sobre?:

Les claus de casa, perquè quan surto a córrer no agafo el mòbil i intento no dependre gaire de cap objecte.