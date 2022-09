Només el 30% dels joves marxen fora d'Andorra a estudiar

Andorra la VellaLa ministra d'Afers Socials Judith Pallarès ha explicat que cada vegada són menys els joves que opten per anar a estudiar a fora i ha detallat que ara a com ara marxen el 30%. "Cada cop es queden més", ja que l'oferta formativa és cada vegada més completa al país.

Respecte al registre dels joves que estudien a l'estranger, es dels ministeris implicats ja s'ha iniciat la feina, tal com ha explicat la ministra d'Educació Ester Vilarrubla i ha completat Pallarés. Han reconegut que "és difícil mantenir el contacte" amb aquests joves i més perquè la inscripció en aquest registre és voluntària. Vilarrubla ha manifestat que cal que la informació que es pugui facilitar a través d'aquest registre sigui prou atractiva perquè hi hagi aquesta inscripció i la titular de Joventut ha afegit que altres organismes, com el Fòrum Nacional de la Joventut, (FNJA) manté el contacte amb el col·lectiu. "Voldríem que els joves estigui en contacte amb nosaltres perquè hi ha moltes oportunitats a Andorra", ha emfasitzat la titular d'Afers Socials,