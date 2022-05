Una norantena de persones esperen que se'ls avaluï la seva discapacitat

Andorra la VellaUn total de 88 persones es troben en llista d'espera per ser avaluades i valorades de la seva eventual discapacitat per part de la Comissió Nacional de Valoració (Conava). Així es desprèn de la resposta escrita tramesa pel ministeri d'Afers Socials, Joventut i Igualtat, en referència a la pregunta realitzada per la presidenta suplent del partit socialdemòcrata, Judith Salazar, qui també sol·licitava saber els períodes d'espera requerits per ser atesos i rebre un resultat.

En aquest sentit, exposen que el termini mitjà per ser valorat per part de la Conava és de quatre mesos i d'un mes per a la valoració i el reconeixement del grau de menyscabament si escau. Des de la cartera social al·leguen que el període actual es veu subjecte a l'ajornament de les exploracions a conseqüència de la irrupció de la pandèmia del coronavirus.

Per resoldre aquesta situació, asseveren que el Govern ha dut a terme les gestions escaients per incorporar un metge avaluador addicional, el qual serà contractat a principis de maig, un fet que comportarà que la norantena de persones seran explorades pel professional al llarg del mes.

A conseqüència d'aquesta contractació, indiquen, les sol·licituds presentades a partir del mes de maig es resoldran dins els terminis establerts al Reglament de regulació de la Conava i d'establiment dels criteris i els barems per al diagnòstic i la valoració de les disfuncions, les discapacitats i els hàndicaps.