Andorra la VellaSota el missatge 'El nostre patrimoni més gran és el talent', Vall Banc ha encetat una campanya publicitària on la tenista Vicky Jiménez, la piragüista Mònica Dòria, el pilot Sito Español i el biker Arnau Grauslaub són els protagonistes. Tots quatre han comptat aquesta temporada amb el patrocini del banc.

Vall Banc ha apostat aquest any per promoure el talent jove dels esportistes d’Andorra i a partir d’aquest divendres s’inicia una campanya publicitària que a través d’opis, tanques, publicitat a premsa i a ràdio i a les xarxes socials amb l'etiqueta #TalentsVallbanc, posa a tots aquests joves com a referents. Els quatre joves esportistes andorrans, patrocinats per l’entitat, han despuntat durant aquesta temporada en cada disciplina.

Amb imatges impactants i d’acció de cadascun d’ells tant en premsa, com en opis i cartells, i missatges radiofònics de tots quatre, la campanya remarca els valors de la superació, la joventut, la il·lusió i el futur. Valors que també formen part de Vall Banc i que l’entitat comparteix amb aquests joves talents de l’esport andorrà, indiquen des de l'entitat.