El nou cap de Canillo estarà enllestit en finalitzar el 2023

CanilloEl Comú de Canillo ha adjudicat divendres al migdia la primera fase de la construcció del nou Centre d'Atenció Primària (CAP) per un import d'un total de 350.000 euros. En aquesta fase inicial, els treballs consistiran en l'adequació de l'espai situat a la plaça del Prat del Riu per tal d'encabir el nou edifici així com la instal·lació de l'estructura. En una segona fase es continuarà la construcció de l'edifici i els interiors i en una darrera les instal·lacions. Tal com ha explicat el conseller de la comissió de la Gent Gran i Benestar Social, Miquel Casal, el projecte ha estat impulsat amb l'objectiu de pal·liar les mancances actuals, ja que la parròquia ha experimentat un creixement de població important els últims anys. En aquest sentit, el nou centre "més gran i més modern cobrirà i s'adaptarà a les necessitats dels ciutadans", ha destacat. L'equipament s'ha concebut amb la finalitat d'oferir un espai funcional, accessible i eficient energèticament.

El CAP comptarà amb prop de 300 metres quadrats distribuïts entre les àrees assistencials a partir de sales de visites, sales de cures, sales del metge de medicina general, sala polivalent i un espai lúdic per a accions sociosanitàries. El conjunt del projecte té un pressupost d'1,2 milions d'euros. El Comú preveu que el Centre d'Atenció Primària estigui acabat el desembre del 2023.