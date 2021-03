Nou conveni per modificar l'enfocament de l'atenció a les persones amb discapacitat

Andorra la VellaEl Govern i la Fundació Privada Tutelar han signat aquest dimarts un nou conveni entre ambdues parts. Suposa, d'una banda, una actualització de la dotació pressupostària que l'executiu destina a l'entitat, que passa dels 200.000 als 350.000 euros, i també un canvi "en la mirada" de l'atenció, ja que en aplicació del conveni marc de les Nacions Unides sobre les persones amb discapacitat ja no es parla de tutela, perquè es considera "un terme molt paternalista", i s'aborda l'atenció en resposta a les necessitats dels usuaris. Així, es té en compte que, tal com han posat en relleu tant el ministre d'Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, com el president de la fundació Josep Rodríguez, malgrat els usuaris siguin persones "amb la capacitat jurídica modificada, estan en plenitud de drets i són aptes per prendre decisions sobre la seva vida", ha subratllat Filloy. Del conveni es deriva la creació d'un grup de treball tècnic que farà el seguiment de les actuacions de la fundació per garantir el bon servei.

Així, Filloy ha detallat que l’actual conveni datava del 2008 i que calia posar-lo al dia. Aquesta actualització, com s’ha esmentat, afecta molt directament la dotació que des del Govern es fa a la fundació i, en aquest sentit, el ministre ha detallat que en els últims anys les tarifes no havien estat actualitzades i l’activitat de la fundació, en canvi, ha anat “creixent”, la qual cosa feia necessari “actualitzar el finançament” ja que s’havia provocat un dèficit de gestió de l’entitat, que també rep una dotació dels comuns i de l’associació de bancs. Malgrat això, cal destacar que el 80% depèn del que percep de l’administració central.

A banda del finançament, altra de les novetats, com s’ha esmentat, és la creació d’un equip de treball tècnic en què estaran representats els ministeris d’Afers Socials i Justícia i Interior a més de persones de la fundació i que tindrà com a objecte fer el seguiment de les actuacions de la fundació per garantir el “bon funcionament del servei”. També farà un seguiment mensual del programes i es faran propostes de millora, tal com ha explicat Filloy.

Nova mirada

A més, el nou acord entre les dues parts incorpora la nova mirada sobre les discapacitats que es deriva del conveni marc de les Nacions Unides. En aquest sentit, les 46 persones que són ateses per la fundació seran orientades i ateses sempre tenint en compte els seus drets i les seves pròpies decisions amb la qual cosa, tal com ha destacat Rodríguez, "el terme tutela desapareix”. La fundació, però, no pot canviar de nom ja que ja està registrat d’aquesta manera però sí que es pensa en una nova imatge.

Rodríguez ha lamentat les dificultats que ha suposat la pandèmia per a la fundació i molt especialment la pèrdua de dues persones usuàries del servei. A més, ha explicat que també hi ha hagut contagis entre les persones que hi treballen, amb la qual cosa la resta de personal s'ha hagut de reorganitzar per atendre tots els usuaris.

En la roda de premsa de presentació del nou conveni s’ha recordat que, a banda del suport diari a les persones amb la capacitat jurídica modificada, la fundació compta també amb programes com el de Joves en inclusió, que no està finançat en el marc d’aquest conveni sinó que és un servei amb una tarifa associada i assumit pel Govern, la CASS i les famílies. Tal com s’ha recordat, aquest programa atén persones amb trastorn de l’espectre autista.

D’altra banda, i qüestionat sobre l’impacte de la crisi en les ajudes socials, el titular d'Afers Socials ha recordat que en l’últim any el ministeri ha simplificat i ampliat els supòsits per rebre ajudes com la de desocupació i n’ha creat algunes de noves com per als petits propietaris.