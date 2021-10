Nou espectacle a Caldea com a tribut a la candidatura dels campionats del món d'esquí alpí

Escaldes-EngordanyDesprés de l'èxit assolit aquest estiu amb els espectacles diaris amb teles acrobàtiques, Caldea estrenarà el dissabte 9 d'octubre 'Hydrox', un nou concepte de show en directe per a tots els públics que esdevindrà un tribut a la candidatura dels campionats del món d'esquí alpí Andorra 2027. L'objectiu de l'acció és elevar l'esdeveniment més enllà de la part esportiva i vincular-lo a altres sectors estratègics de país, per tal de promoure conjuntament la candidatura i apropar l'spa als visitants potencials amants de la neu.

L'espectacle, que tindrà lloc a la llacuna central del termolúdic, vol transmetre a través dels jocs d'aigua, la il·luminació i elements escènics com el vapor d'aigua, les bombolles i les acrobàcies amb teles, l'estima per l'aigua com a font de riquesa del país en tots els seus estats: en l'estat aquós com a font d'origen natural a Caldea, i en el seu estat sòlid en forma de neu a les pistes de les estacions d'esquí. En definitiva, l'espectacle esdevindrà un homenatge al respecte per l'entorn a partir de dos dels grans valors del Principat: el termalisme i la neu. Un floquet de neu es convertirà en aigua al ritme de les danses acrobàtiques amb teles a càrrec d'un duet d'artistes que simbolitzaran les emblemàtiques pistes Avet i Àliga de Grandvalira, l'epicentre de la competició d'esquí alpí.

Els protagonistes de les sessions seran Sara Bernabeu, ballarina, actriu i acròbata professional que ha participat en exhibicions com ara la inauguració de l'estadi Johan Cruyff del FCBarcelona, La Traviata al Festival Castell de Peralada, el Circ Americà, diversos anuncis entre els quals figura Audi, o La Ventafocs al Teatre Coliseum de Barcelona, entre d'altres. Bernabeu farà parella amb Rubén Menjibar, professor de dansa aèria sobre teles i campió d'Espanya en la modalitat artística en pol dance i pole style.

Els espectacles es realitzaran durant tres mesos i tindran lloc tots els caps de setmana i ponts des del 9 d'octubre i fins al 8 de gener. Es faran els dissabtes a les 21.40 hores i els diumenges a les 11.40 hores. Pel Pont del Pilar, Tots Sants, Puríssima i festius de Nadal hi haurà sessió extra els divendres nit i doble sessió els dissabtes (matí i nit).

Per primer cop a la història, el Principat és candidat a la celebració d'uns campionats del món el 2027, l'esdeveniment més rellevant d'esquí alpí. Un projecte de país en el qual Caldea, com a una de les icones del turisme del país mostra el seu suport i participació en un any de promoció davant dels mercats internacionals abans de la votació que tindrà lloc a Portugal el pròxim mes de maig i en la qual es determinarà la seu escollida. Andorra competeix amb grans estacions del món com Crans Montana (Suïssa), Garmisch-Partenkischen (Alemanya) i Narvik (Noruega).