Un nou ingrés per covid eleva les hospitalitzacions a una quinzena

Andorra la VellaL'evolució de la pandèmia i la incidència de la variant òmicron al país manté la línia d’aquests darrers dies, amb mig centenar aproximat de nous casos per dia que no deriven en un augment de la pressió hospitalària. Durant les darreres hores, entre dijous i divendres, s’han registrat 41 nous positius i 39 recuperacions, unes xifres que situen el nombre de casos actius en 713. Des de l'inici de la crisi sanitària el virus ha afectat un total de 37.999 persones, de les quals 37.135 l'han superada. Les defuncions se situen en 151.

Tot i l'estabilització dels casos, des d'aquest dijous han incrementat el nombre de persones ingressades a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, on actualment hi ha quinze ciutadans, dels quals onze resten a planta i quatre a la Unitat de Cures Intensives (UCI), tres sota ventilació mecànica. En referència a l'afectació de la malaltia entre la població escolar, hi ha una aula en vigilància activa parcial i sis en vigilància passiva. Respecte al pla de vacunació, des del seu inici s’han administrat 155.746 vaccins, dels quals 57.976 corresponen a primeres dosis, 57.225 a segones i 40.545 a terceres.