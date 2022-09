Nou persones esperen un pis a l'hostal Calones

Andorra la VellaFins a nou persones esperen a hores d’ara poder rebre una plaça per viure als pisos per a la gent gran d’Andorra la Vella a l’hostal Calones, cinc de les quals són dones i altres quatre, homes. Es tracta de persones majors de 65 anys, que viuen soles i que compleixen els requisits necessaris, recollits al reglament, per poder gaudir d’un d’aquests habitatges que el comú ofereix a persones jubilades que viuen soles i que han de satisfer pels mateixos un preu adaptat a la seva renda.

Un d’aquests sol·licitants fa més temps que s’espera a rebre un pis ja que la seva demanda és de finals de l’any passat, mentre que les altres vuit peticions s’han tramitat aquest any, segons informen des del comú d’Andorra la Vella. També assenyalen que en aquests mesos hi ha hagut altres nou persones que han demanat poder-se beneficiar d’aquest servei però que han quedat descartades ja que no complien els requisits que s’estipulen. Així, entre les causes per denegar el servei hi ha hagut que alguns superaven el llindar d’ingressos establert; altres el temps de residència necessari i altres que tenien un pis en propietat.

Ara com ara hi ha catorze pisos ocupats, tots per persones soles, de les quals dotze són dones i dos homes.

Aquest recurs residencial es va posar en marxa el 2008 i des de llavors més d’un centenar de persones se n’ha beneficiat. Es tracta d’un servei complementari al del menjador, que també s’ofereix al mateix edifici al centre històric de la capital.