Un nou reglament per incidir en el benestar animal

Andorra la VellaAmb la voluntat de “fer un pas més en el benestar animal”, el ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat ha impulsat un nou reglament per regular les condicions de les instal·lacions on hi ha animals de companyia, bàsicament gats i gossos. Si bé fins ara la normativa deixava de banda els espais on hi havia menys de cinc animals, la nova norma estableix que a partir d’un exemplar aquestes instal·lacions ja estaran subjectes a la normativa.

Tal com han explicat la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, i el director de departament d’Agricultura, Josep Casals, les dades de què es disposa posen en relleu que al país hi ha 83 nuclis zoològics, és a dir, espais on hi ha cinc animals o més, i 75 on n'hi ha menys de cinc i que fins ara estaven “al marge de la normativa”. “S’ha volgut reforçar el marc normatiu per definir claríssimament les condicions” en què han d’estar aquests animals independentment de la quantitat, ha subratllat Casals.

Així, en la nova normativa s’estableixen dues categories en funció si hi ha més o menys de cinc animals i així seran considerats centres de detenció animal on hi hagi menys de cinc exemplars, i nuclis zoològics, amb més de cinc. Com a condicions generals hauran de tenir un perímetre de protecció adequat per evitar que els animals s’escapin o que hi puguin accedir depredadors; les instal·lacions hauran d’estar dimensionades a les necessitats dels animals que hauran de poder-se resguardar de les inclemències del temps i, a més, hauran de tenir espai per poder-se moure; aquestes instal·lacions hauran d’estar fetes amb materials adequats i estaran prohibits aquells de rebuig; els animals hauran de tenir alimentació suficient i accés a l’aigua; s’haurà de garantir un manteniment higiènic i on hi hagi gats hauran d’estar castrats o esterilitzats per evitar-ne la proliferació.

Pel que fa als nuclis zoològics, la normativa estableix que a més de les normes anteriorment esmentades hauran d’estar a 70 metres d’un nucli habitat, una separació que es pot incrementar en funció de les normatives comunals. A més, on hi hagi més de vint exemplars hauran de tenir accés rodat per a ginys de quatre rodes, ja que es considera que tenen grans necessitats d’abastiment; hauran de tenir un espai per a les mares gestants; una zona complementària d’esbarjo per a ús col·lectiu i hauran d'estar embrancats a les xarxes comunals d’aigües residuals o tenir sanejaments autònoms. També es modifica les condicions per a la sol·licitud d’una d’aquestes instal·lacions i així hauran de presentar una memòria descriptiva, un projecte constructiu de les instal·lacions i una declaració escrita de la propietat del terreny.

Per “acompanyar els administrats” es farà una guia tècnica en què s’explicaran aquestes noves normes, de tal manera que tothom les pugui complir. A més, hi haurà un període d’adaptació de divuit mesos un cop el reglament entri en vigor.

Calvó ha destacat que fins ara en les diferents inspeccions que s’han dut a terme han trobat “molt bona predisposició per fer les millores” indicades i ha indicat que no s’ha aplicat cap sanció, tot i que sí hi ha hagut “mesures cautelars” com pot ser comissar l’animal. En aquest sentit, Casals ha incidit en el fet que es vol “fer molta pedagogia” i “acompanyar l’administrat”, motiu pel qual s’impulsa la guia. En aquest sentit, incideix que “el reglament no té la finalitat de sancionar” sinó de garantir que els animals es troben en “unes condicions adequades”. En aquest sentit, ha puntualitzat que un cop passat el període de transició “si cal sancionar, se sancionarà”.