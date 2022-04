Nova convocatòria per ser taxista

Andorra la VellaNova convocatòria de la prova d'idoneïtat i de capacitació per als aspirants a conductor de taxi. Les persones interessades poden inscriure's al servei de Tràmits fins al 27 de maig del 2022, i han de satisfer la quantitat de 49,31 euros.

Per inscriure-s'hi, els interessats han d'aportar un certificat d'aptitud de formació que acrediti que disposen del nivell A2 de l'examen oficial de llengua catalana establert pel ministeri de Cultura i Esports. En el cas de no tenir-lo, els candidats disposen d'un termini de sis mesos per obtenir-lo. En el cas de no tenir el permís de conduir de la categoria B2, els candidats disposen d'un termini de tres mesos per aconseguir-lo.

Les proves es duran a terme el dia 31 de maig del 2022, a les 9.30 hores a l'edifici administratiu Prat del Rull d'Andorra la Vella. La durada de la prova és de dues hores i inclou els continguts de la legislació aplicable al servei de taxi, tècniques de primers auxilis i de socorrisme, mecànica de l'automòbil, coneixements d'història, geografia i institucions del Principat i els idiomes francès i castellà.