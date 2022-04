La nova fesomia de la plaça del Poble pren forma

Andorra la VellaLa construcció de dos nous edificis a l'antic Prat Esportiu del carrer Prat de la Creu d'Andorra la Vella permetrà finalment connectar el Barri Antic, des de la Casa de la Vall, amb el passatge de Roc dels Escolls passant per la plaça del Poble. L'acabament de l'edifici d'habitatges que hi ha a tocar del pàrquing Vinyes i el ràpid avenç de les obres de construcció de l'immoble que acollirà el futur casino d'Andorra ja deixen entreveure com serà la nova connexió.

Les darreres setmanes diversos operaris han estat treballant en l'estructura de la passarel·la que, per una banda, connectarà l'actual plaça del Poble amb la coberta del futur casino d'Andorra i que transcorre per la part del darrere de l'edifici d'habitatges situat al costat del pàrquing Vinyes. A l'altra banda, a la zona de Roc dels Escolls, s'hi veuen ja les ubicacions on hi haurà el pas que unirà la coberta de l'edifici del casino amb el passatge que mena fins a l'avinguda Meritxell.

La nova infraestructura, molt celebrada pel comú, veïns i comerciants de la zona, permetrà anar caminant des del Barri Antic, a l'altura de la Casa de la Vall, fins a l'avinguda Meritxell a través de la plaça del Poble, travessant la passarel·la Rosa Ferrer i a l'altre extrem de l'itinerari la nova passarel·la del Roc dels Escolls.

La connexió a peu pla entre tots aquests espais es completarà amb els nous ascensors que està previst que es construeixin en l'edifici del casino, i que complementaran els ja existents en l'aparcament comunal de Prat de la Creu i en el pàrquing Vinyes. Tot plegat, un autèntic revulsiu per a la capital i la mobilitat entre el Barri Antic, el carrer Prat de la Creu i l'avinguda Meritxell.