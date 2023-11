Nova pujada del preu del tabac a França, que ja quadruplica el del Principat

Andorra la VellaEl pla antitabac presentat pel Govern francès ha causat indignació entre els estanquers de les zones properes a Andorra. A efectes pràctics, l'increment farà que es quadrupliquen els preus respecte als del Principat. En la cerca "d'una societat sense tabac des del 2032", l'executiu francès continuarà amb la seva estratègia d'apujar els preus de manera gradual per a desincentivar el seu consum, especialment en els més joves i que tenen menys accés a diners.

La previsió d'aquest nou pla és que de cara al 2024 el paquet ja tingui un cost d'11,50 euros. De cara al 2025 serien ja dotze i l'any següent 13.

Els estanquers fronterers, per la seva part i com no podria ser d'altra manera, mostren la seva indignació per aquesta política que portarà encara més ciutadans a comprar tabac a Espanya i sobretot el Principat.