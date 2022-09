Noves reunions el dilluns per l'afer del transport sanitari no medicalitzat

Andorra la VellaSegons fonts de la Unió Sindical d'Andorra (USdA), el dilluns s'iniciaran noves reunions que implicaran a les diferents parts en l'afer dels treballadors del transport sanitari no medicalitzat. Els treballadors asseguren que l'empresa adjudicatària està cometent irregularitats, per exemple, a l'hora d'establir les planificacions laborals. Les queixes arriben fins i tot amb el material de treball. I és que els treballadors consideren que l'equipament reglamentari no permet fer la feina de manera que es compleixin les condicions de seguretat i confort requerides. L'empresa concessionària nega totes les acusacions. El pròxim dilluns es tractarà de trobar solucions amb reunions que ajuntaran al Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS), a l'empresa, a la Unió Sindical d'Andorra i al Govern.