Noves tractorades dimarts i dimecres per gran part del Pirineu

Andorra la VellaUnió de Pagesos ha confirmat la convocatòria de noves tractorades per protestar per la situació actual del sector primari. Les mobilitzacions es faran aquest dimarts i dimecres vinent, dies 26 i 27, i moltes d'elles seran al Pirineu, atès que en aquesta ocasió forma part d'una acció transfronterera, conjuntament amb agricultors i ramaders de Catalunya Nord i d'Occitània, convocats per l'organització francesa Confédération Paysanne.

Una de les poblacions on s'ha anunciat que es farà concentracions al llarg dels dos dies és Puigcerdà, segons informa Ràdio Seu. Tant dimarts com dimecres, els pagesos es trobaran a les 10 del matí al recinte firal de la capital cerdana per avançar fins al pont de Llívia, a tocar de la frontera administrativa. A l'acció també preveuen sumar-s'hi pagesos del Berguedà, que sortiran a les 9 del matí des de Berga i pujaran per la C-16 fins a trobar-se amb els manifestants cerdans.

A la mateixa hora també es farà una acció semblant des de Vilaller, a l'Alta Ribagorça, on els manifestants es trobaran per començar una marxa lenta per l'N-230 fins a la boca sud del túnel de Vielha.

I a l'altre extrem del Pirineu català, a Molló, els pagesos preveuen pujar per la C-38 fins al Coll d'Ares on, com a les altres protestes, es trobaran amb els manifestants de l'altre costat de la frontera.

També a les comarques de Girona, i tot i que no serà a prop de la frontera, s'ha convocat igualment una marxa des de Santa Llogaia d'Àlguema -a prop de Figueres- per avançar per l'AP-7 en direcció sud fins a Orriols, a prop del límit entre l'Alt Empordà i el Gironès. Aquesta acció començarà més aviat que les altres, a les 8 del matí.