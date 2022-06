Els ordinencs tenen set projectes per escollir en el marc dels pressupostos participatius

OrdinoEls residents a Ordino majors de 18 tenen set projectes per escollir en el marc dels pressupostos participatius: un camí que connecti el pla d'Encodina amb el Parc Natural de Sorteny, un projecte per difondre la importància de les abelles i convertir les jardineres en mel·líferes, instal·lar un lavabo al parc infantil de la Cortinada, un projecte per reduir la contaminació lumínica, l'organització d'un congrés d'ergonomia i benestar que dinamitzi la parròquia, un gimnàs a l'aire lliure i il·luminar el pas de vianants de l'entrada del poble d'Ordino.

Així ho han presentat aquest dilluns la cònsol menor, Eva Choy, i el conseller de Comunicació i Sistemes d'Informació, Xavier Herver, recordant que des d'aquest mateix dilluns i fins el proper 21 de juliol els residents podran votar fins a tres propostes al propi web del comú (www.ordino.ad) o, si volen, també a les dependències del comú.

Choy ha destacat que s'han presentat 20 propostes, de les quals s'han escollit aquestes set propostes, totes elles "molt compromeses amb la sostenibilitat, amb el respecte del medi ambient i la qualitat de vida", cosa que encaixa molt bé amb ser una parròquia Reserva de la Biosfera.

Les propostes rebutjades ho han estat per suposar un cost superior als 50.000 euros de la partida destinada als pressupostos participatius, per no disposar d'espai públic per desenvolupar-les o perquè són accions que es podran realitzar sense necessitat de sotmetre-les a votació.

Si el projecte escollit no esgotés el pressupost, s'estudiarà poder tirar endavant la segona proposta més votada.

Finalment, tant Choy com Herver han animat la població a participar, ja que "és cabdal perquè agafi força". En aquest sentit, Choy ha apuntat que el projecte s'ha d'anar consolidant i confia que en aquesta segona edició augmentarà la participació.