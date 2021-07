Ordino aprova la reforma de la plaça del CEO on s'ubicarà una sitja per emmagatzemar les estelles per la caldera de biomassa

OrdinoEl comú d'Ordino ha aprovat la proposta d'adjudicació del concurs públic per a la realització dels treballs de reforma de la plaça del Centre Esportiu d'Ordino (CEO) amb el vot en contra del conseller de X'Ordino, Enric Dolsa. En aquest sentit, a banda de l'adequació de la zona, els treballs també consistiran en la impermeabilització de la plaça i en la creació d'un espai per una sitja per emmagatzemar les estelles per la caldera de la biomassa. A més, durant la sessió també s'ha aprovat un suplement de crèdit a la comissió d'Obres i Urbanisme per l'increment del preu de la caldera la biomassa del CEO, segons ha explicat el cònsol major de la parròquia, Josep Àngel Mortés. En aquest punt, Dolsa també ha votat en contra, ja que considera que el cost de la plaça i de la biomassa és excessiu. "Dubto molt que es pugui amortitzar" la caldera de la biomassa, ha manifestat Dolsa.

Concretament, el projecte de remodelació de la plaça afecta una superfície de 600 metres quadrats i està previst que s'instal·li una plataforma que serveixi com a escenari. Quant als treballs, està previst que s'iniciïn a principis de setembre amb una durada de tres mesos i amb un pressupost de 600.000 euros. Amb aquest increment del pressupost per la sitja i la cinta transportadora soterrada, el comú ha aprovat un suplement de crèdit de 218.000 euros. En aquest punt, la consellera de MovemOrdino, Sandra Tudó s'ha mostrat molt a favor d'aquestes reformes del CEO, ja que considera que "els usuaris estan contents". A més, ha qüestionat al conseller de l'oposició, Enric Dolsa, pel fet que mai està a favor en res que té a veure amb el CEO.

Un dels altres punts a destacar de la sessió de consell ha estat l'aprovació de l'ordinació relativa al control de la construcció i manteniment de les parcel·les d'ús agrícola i casetes de camp. Mortés ha comentat que es volen establir les condicions específiques, ja que no es vol que la gent "construeixi de qualsevol manera". De fet, es vol que aquestes edificacions estiguin "integrades a l'entorn" amb la Reserva de la biosfera, i per aquest motiu, també s'ha facilitat la seva construcció considerant aquestes construccions com a obra menor i no com a major com fins ara, ha destacat Mortés. A banda, les construccions ja fetes, tindran el termini d'un any per adequar-se a la normativa, i el cònsol major ha recordat que les construccions han de seguir l'estètica de la parròquia, és a dir, que estiguin fetes de fusta o pedra i amb pissarra a les teulades.

El comú també ha aprovat algunes modificacions per errors tècnics o de grafisme del Pla d'Ordenació i Urbanisme. Un dels dos articles modificats, fa referència a les construccions a auxiliars. En aquest sentit, s'ha aprovat que les comunitats també puguin construir piscines i instal·lacions esportives, segons ha comentat Mortés, ja que fins al moment només ho podien fer els habitatges unifamiliars. El segon article modificat està relacionat amb els elements d'efiència energètica. "És un tema estètic" perquè els elements "estiguin integrades dins la construcció", ha declarat el cònsol.

Finalment, el comú també vol adquirir una parcel·la al poble de Sornàs per poder fer un espai digne pel poble i una plaça. Mortés ha comentat que van fer una oferta als propietaris d'acord amb uns peritatges. "Un dels propietaris vol que el comú pagui un import més elevat i el comú no està en condicions", ha manifestat el cònsol, assegurant que els volen proposar comprar la parcel·la de cara al pressupost vinent amb l'import que ja van proposar.