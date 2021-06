Ordino, lliure de burilles gràcies a uns infants solidaris i conscienciats amb el medi ambient

OrdinoOrdino ha conclòs aquest dimecres amb el segon i darrer Consell d'infants d'enguany, el qual ja s'ha pogut celebrar de forma presencial, ha expressat la cònsol menor de la parròquia, Eva Choy, lamentant que no hagin pogut assistir-hi tots els alumnes de les classes. "Anem recuperant una mica de normalitat", ha comentat, amb la presència en aquesta sessió dels representants i els delegats de les classes que han presentat un balanç de les diferents activitats dutes a terme durant aquest any conjuntament amb el comú. Des de la corporació han valorat molt positivament els projectes que els infants han fet, la majoria dels quals han estat encarats al medi ambient i a l'ajuda a les persones. Així, la recollida de burilles per part de l'escola francesa "és un dels projectes que ens ha creat més sorpresa perquè no ens esperàvem que hi hagués tantes burilles als carrers d'Ordino", ha manifestat la cònsol menor, remarcant que és "un projecte que ens serveix per detectar certs punts on cal millorar el servei de neteja".

Durant la sessió, els consellers infantils, han explicat que un total de 32 alumnes dividits en tres grups van estar dues hores recollint burilles per tot Ordino i que als indrets on n'hi havia més eren a la plaça del CEO, a prop del Centre de Tecnificació i als aparcaments. Amb iniciatives com aquesta, Choy ha destacat que s'ajuda a conscienciar a la ciutadania per tal de tenir una parròquia més neta. A més, els alumnes de l'escola francesa han demanat poder repetir el projecte l'any vinent i sumar-hi l'escola andorrana.

D'altra banda, des de l'escola francesa també es van fer tres exposicions sobre el canvi climàtic, i es va rebre la xerrada d'un tècnic del comú, qui va explicar què significa ser Reserva de la Biosfera. "És importat que des de petits ja sàpiguen què vol dir", ha indicat Choy, assegurant que a vegades tampoc és senzill traslladar el missatge d'aquest distintiu als adults. Amb la importància d'aquest label per la parròquia i vist la bona rebuda que va tenir la xerrada a l'escola francesa, des del comú es plantegen poder incloure periòdicament xerrades d'aquest estil a les dues escoles de la parròquia.

Pel que fa a l'escola andorrana, el projecte principal que han dut a terme a partir del Consell d'infants ha estat el rober solidari. Durant bastants mesos, recollien roba que cada dimecres portaven a la Casa Pairal. Respecte a aquesta iniciativa, Choy ha expressat que mostra perfectament "la preocupació i la sensibilitat dels joves amb la pandèmia i les dificultats econòmiques per les quals estan passant les famílies". El rober va ser un èxit i tota la roba sobrant que no es va poder repartir a la parròquia, es va donar Càritas. Per contra, des de l'escola andorrana també van intentar iniciar un projecte de correspondència amb la gent gran. Els joves consellers han explicat que els padrins de la parròquia no es van voler sumar al projecte i per tant no s'ha pogut tirar endavant. El cònsol major, Josep Àngel Mortés, ha lamentat que el fet que no hi hagin volgut participar i ha expressat als infants que a vegades, projectes que no depenen d'un mateix, són més difícils de poder tirar endavant.