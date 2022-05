Ordino obre l’accés al Mirador Solar de Tristaina aquest dissabte

Andorra la VellaL'estació d'Ordino Arcalís inaugura la temporada d'estiu aquest dissabte 4 de juny amb l'obertura del telecadira de Creussans, que dona accés al Mirador Solar de Tristaina. El giny mecànic estarà actiu els caps de setmana i a partir del 23 de juny es posarà en marxa cada dia, igual que el restaurant La Coma, que també obrirà aquest dissabte. A més, el Refugi de Sorteny, obert cada dia des del passat 1 de maig, ofereix als excursionistes l'opció de passar la nit a la vall i gaudir de la millor gastronomia de muntanya.

Pel que fa al telecabina de Tristaina, obrirà a mitjans de mes, de la mateixa manera que la resta de propostes de Grandvalira Resorts, com el Mon(t) Magic Family Park, el camp de golf de Soldeu, l'extensa proposta en restauració que ofereix el domini durant l'estiu, el Funicamp, així com el telecabina Pioners i el telecadira dels Isards al Pas de la Casa.

L'excursió estrella de l'estiu és la que porta al Mirador Solar de Tristaina, ubicat a 2.700 metres d'altitud, i al qual es pot accedir amb el telecadira de Creussans. El giny obrirà els caps de setmana des d'aquest dissabte fins al 19 de juny, i a partir del 23 de juny i fins a l'11 de setembre estarà actiu cada dia entre les 9 i les 16.15 hores. A més, entre el 17 de setembre i l'1 de novembre el telecadira reobrirà de nou durant els caps de setmana.

El Mirador Solar de Tristaina, que està format per un anell de 25 metres de diàmetre i ofereix vistes panoràmiques de 360 graus, va ser la gran novetat de l'estiu passat i va rebre gairebé 85.000 visitants. El monument, que té forma de rellotge solar i permet gaudir de les vistes als Llacs de Tristaina, és un homenatge al significat del pic d'Arcalís com a muntanya solar i al llibre homònim de Bonaventura Adellach, que exposava el descobriment que va realitzar en aquesta muntanya en relació al calendari solar que feien servir els pastors primitius per tenir noció del temps.

Grandvalira Resorts prepara una nova temporada d'estiu plena d'activitats i ofertes lúdiques i de restauració a partir de mitjans del mes de juny. El Mon(t) Magic Family Park de Canillo estarà obert cada dia a partir del 18 de juny, mentre que el golf de Soldeu, el camp de 9 forats més alt d'Europa, estarà actiu a partir del 24 de juny. Per la seva banda, la magnífica oferta en restauració de Grandvalira també es posarà en marxa, amb el restaurant del Llac de Pessons i el restaurant Piolet Brasserie, ambdós oberts a partir del 23 de juny al sector de Grau Roig, o el restaurant Roc de les Bruixes (Canillo) i el Wine & Meat Bar by Jean Leon (Soldeu), operatius des del 18 i 24 de juny, respectivament. Més endavant, el 2 de juliol, s'activarà el Funicamp, amb el qual també es podrà accedir a les rutes de BTT i es podran fer excursions amb el bus 4x4 fins al Llac dels Pessons, l'Orri del Cubil i l'Encenrrera. Finalment, el 14 de juliol s'obrirà al sector del Pas de la Casa el telecabina Pioners i el telecadira dels Isards, que donen accés a l'Estany de les Abelletes.