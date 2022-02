Ordino Studios produirà el videojoc de la sèrie nord-americana 'Stargate'

OrdinoTal dia com avui de fa 10 anys, el 14 de febrer de 2012, va ser notícia...

Ordino Studios produirà en els propers sis mesos els tres primers episodis del videojoc basat en la sèrie nord-americana Stargate. Serà el primer videojoc amb aplicació interactiva de la franquícia de la sèrie de la Metro Goldwyn Mayer (MGM) que ha cedit els drets de la producció a Ordino Studios per fer tots els episodis, un total de 24. Jordi Albà, director d'Ordino Studios, ha explicat que les aplicacions seran per als sistemes operatius iOS i Android. Des de la societat Andorra Desenvolupament i Inversió (ADI), el seu director Carles Aleix, ha explicat que s'ha concedit a Ordino Studios un crèdit tou de 250.000 euros per ajudar a fer realitat el projecte.

Stargate és una sèrie de ciència ficció de molt d'èxit als Estats Units, que va néixer el 1994 i que també va tenir la seva rèplica en dibuixos animats. La darrera pel·lícula de la sèrie es va estrenar l'any 2008. Els drets de producció i distribució pertanyen a la Metro Goldwyn Mayer (MGM).

Per fer possible la producció d'aquestes aplicacions mòbils del joc basat en la sèrie, Ordino Studios ha hagut de crear una divisió de videojoc, a part de l'audiovisual. Jordi Albà calcula que necessita unes 20 persones més per desenvolupar-les a part de les deu persones amb què ja compta.

Ha afegit que hi ha 'molta gent disponible' i que 'no és difícil trobar-les, ja que les persones que es mouen en aquest món són gent acostumada a viatjar'. Diu que 'estem ben situats, al sud d'Europa, cosa que ens fa competitius geogràficament i també fiscalment'.

El director general s'ha mostrat optimista respecte al projecte i ha dit que 'per primera vegada creem a Andorra un hub de talent per poder produir tots aquests projectes'. A més, ha afegit que després d'aquest projecte 'en vindran més' que diu tenir en cartera 'més grans encara, com pel·lícules d'animació'.

L'objectiu de Jordi Albà no és altre que 'importar talent per formar talent a Andorra', i així 'crear i produir productes fets íntegrament a Andorra i exportar-los a l'estranger'.

Per aconseguir-los, Albà s'ha desplaçat fins als Estats Units. Ha afegit que el procés d'obertura econòmica que està fent el Principat l'ha ajudat a vendre Ordino Studios com a centre de producció.

El projecte ha rebut el suport econòmic del Govern a través d'un crèdit tou atorgat per l'ADI de 250.000 euros amb un tipus d'interès euríbor. Carles Aleix, director de l'ADI, ha explicat que el projecte global d'Ordino Studios haurà rebut un total de 500.000 euros, en dues fases diferents. La darrera, dedicada a aquest projecte de les aplicacions interactives del videojoc d'Stargate.

Jordi Albà va ser l'any 2008 finalista del premi Innovadors i va ser el primer empresari que es va acollir a la llei d'inversió estrangera creant l'Ordino Studios com a centre de producció audiovisual.