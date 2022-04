Els ous solidaris del forn Espícula presents al Xocofest

Andorra la Vella celebra aquesta setmana i fins al 18 d'abril la primera fira de la xocolata al país, el 'Xocofest' i els ous solidaris dissenyats pel forn Espícula de Pyrénées Andorra no hi podien faltar. El supermercat disposa d'un estand amb una gran varietats de productes tradicional de Pasqua i, com no pot ser d'una altra manera, de xocolata per a tots els gustos i paladars. Els beneficis recaptats de la venda dels ous de pasqua, de gran mida i decorats amb pollets, plomalls i llaminadures, propis d'aquesta època, estaran destinats a l'ajuda de les famílies refugiades d'Ucraïna.

El comú d'Andorra la Vella ha organitzat una trentena d'activitats, dinàmiques i concerts des d'aquest cap de setmana i fins diumenge de la següent perquè petits i grans puguin gaudir i celebrar Setmana Santa a la parròquia. A més, diàriament reparteixen xocolata desfeta de manera gratuïta per a tots els assistents