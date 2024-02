La padrina que TheGrefg volia desnonar es podria quedar a l'edifici que el youtuber ja s'ha venut

Andorra la VellaL'advocat del youtuber resident TheGrefg ha comunicat aquest dimecres que el creador de contingut ja no és el propietari de l'immoble d'Escaldes on viu una padrina de 80 anys a la que volien desnonar segons informa RTVA. El pis on viu la padrina es troba en condicions d'inhabilitat. Tanmateix, també s'ha sabut aquest dimecres que el Tribunal Superior ha desestimat el desnonament i que s'han de reparar els desperfectes de l'immoble. L'advocat de TheGrefg ha fet saber que quan es va conèixer la problemàtica va decidir desvincular-se de l'edifici i va acordar la seva cessió el passat 18 de febrer. Encara s'està preparant l'escriptura pública.