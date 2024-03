Els pagesos amenacen de tallar a Bassella, Ponts i el Túnel del Cadí durant el cap de setmana

Andorra la VellaTrànsit de la Generalitat ha fet públic que els pagesos continuen bloquejant la C-14 a Ponts i que afecta els dos sentits de la circulació. L’anunci s’ha fet a les quatre de la tarda i immediatament s’han provocat retencions en la ruta de connexió cap a Andorra, especialment pels turistes que es dirigeixen al Principat.

Les assemblees dels diferents col·lectius de pagesos de Catalunya han pres una sèrie de decisions sobre els talls de carretera. Tot i que semblava que després de la reunió amb la Generalitat s’havien suavitzat els posicionaments dels agricultors, diferents assemblees pageses, ja que cadascuna és sobirana de decidir el que farà al seu territori, han acordat tornar a fer talls el cap de setmana. Pel que fa a Andorra hi ha tres afectacions. Si es compleix el que s’ha anunciat, hi haurà talls a Bassella, Ponts i el Túnel del Cadí. La intenció és bloquejar la connexió amb Andorra com a mesura de pressió en les seves demandes a la Generalitat-

LES ASSEMBLEES DE LA REVOLTA PAGESA HAN DECIDIT ARA PER ARA:

⭕Tàrrega està disconforme amb l’acord i NO AIXECARAN EL TALL.

⭕Puigcerda per assemblea ha decidit que vol avenços immediats en matèria de Fauna Salvatge i que es solidaritzen amb els Gironins per la seva demanda de fer saltar els de l’ACA, SÍ GIRONA AGUANTA TOTS AGUANTEM!

⭕Bassella han aixecat i es reorganitzen per fer diferents talls demà i el cap de setmana

⭕Almacelles aixeca el tall i l’endemà al matí s’hi torna a posar com diuen que han fet cada dia!

⭕Catalunya central obre un nou tall al Túnel del Cadí per apretar aquest cap de setmana!

⭕Solsona canvia el tall per coordinar-se amb el tall de la Catalunya central i tallarà la c-26 per fer un bon tap.

⭕El tall d’Alfarràs NO S’AIXECA!

⭕Artesa de Segre tallaran a Floquer (entrada Pallars Jussà vehicle pesant) i a Ponts tallaran per tallar accessos a Andorra.

Recordeu que les Assemblees dels talls són sobiranes!