La manca de neu als països veïns apropa més participants a la Festa del Nòrdic

Sant Julià de Lòria celebra al llarg d'aquest cap de setmana la 3a edició de la Festa del Nòrdic. En aquesta ocasió, seguint amb la tònica dels dos anys anteriors, l'esdeveniment ha tingut un elevat volum de participació, tot i que enguany s'ha vist incrementat perquè, tal com ha confirmat el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral, "s'han anul·lat competicions a fora per manca de neu i això ha fet que la participació hagi augmentat amb l'arribada de clubs d'Aragó i França". És per aquest motiu que des de la corporació estan totalment convençuts que aquesta edició també "serà un èxit" i la voluntat és que els equips forans s'enduguin una bona imatge tant de l'ecoparc com de l'organització de la jornada.

Malgrat que el cònsol ha inaugurat la festa aquesta tarda al Centre cultural i de congressos lauredià, el cert és que durant aquest matí ja s'han iniciat les primeres competicions. Així doncs, la cota 2.000 de Naturlandia ha acollit la segona edició de la cursa 'skicross' i també s'ha celebrat la segona biatló i, a la tarda, s'ha fet la corresponent entrega de premis als guanyadors de les diferents categories de la mà dels membres de la majoria i també de la minoria comunal. Els obsequis entregats a aquells que han aconseguit la victòria han estat diferents lots d'aliments, material d'esquí i passis gratuïts per a l'activitat 'Zero Latency' de Caldea. També s'ha comptat amb una actuació de l'Esbart Laurèdia i s'ha repartit coca i xocolata desfeta entre els assistents.

Durant el seu parlament, Majoral ha reiterat que actes com aquest són una mostra de la voluntat de la corporació de lligar esdeveniments que es fan a Naturlandia amb el centre del poble per omplir-lo de vitalitat. Tal com Terceravia duia al programa electoral a les passades eleccions comunals, s'intentarà que durant aquesta legislatura el lligam entre l'esport, la cultura i la restauració sigui constant.

Per a la jornada d'aquest diumenge està previst el mateix 'timing', tot i que els esdeveniments que se celebraran van adreçats a tota la família. Així doncs, tindrà lloc la 30a Marxa Andorra Fons amb tres sortides, també hi haurà una raquetada popular i, per cloure el cap de setmana, es donarà pas a una arrossada popular a la plaça de la Germandat.

Avaria al Tobotronc

D'altra banda, Majoral s'ha referit a l'avaria del Tobotronc que ha fet que estigui inoperatiu durant tot el cap de setmana. El cònsol major, tal com ja va explicar aquest divendres el comú a través d'un comunicat, ha declarat que els tècnics estan treballant per tal de posar solució al problema del giny com més aviat millor i, en aquest sentit, s'espera que al llarg de la setmana vinent torni a estar disponible per a l'ús dels visitants.

Pel que fa a les causes de l'avaria, Majoral ha manifestat que es va trobar un petit problema en la seguretat quan s'estava duent a terme la pertinent inspecció diària. És per això que es va decidir engegar els protocols habituals per evitar qualsevol problema.