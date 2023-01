Pal Arinsal, punt de trobada de meteoròlegs europeus

La MassanaL'estació de Pal Arinsal acollirà aquest cap de setmana la trobada anual de meteoròlegs, en la qual professionals del temps de mitjans de comunicació d'arreu d'Europa compartiran experiències, coneixements i podran aprendre sobre les particularitats climàtiques de cada regió.

L'esdeveniment celebra ja la seva sisena edició i ho farà a partir d'aquest divendres i fins al diumenge. Hi assistiran representants de mitjans de comunicació andorrans i espanyols com RTVA, Antena 3, TVE i La Sexta; autonòmics com TV3, RAC1 i EITB, i de la resta d'Europa com Regne Unit, Irlanda, Portugal, els Països Baixos, Bèlgica, Grècia i Polònia.

La trobada va acompanyada d'unes xerrades que es duran a terme aquest divendres a dos quarts de set de la tarda al coll de la Botella i que encapçalaran Laura Tobin (ITV) i Marc Redondo (La Sexta), i que enguany giren entorn de la preocupació pel canvi climàtic. Tobin, molt popular al seu país per la seva trajectòria a les cadenes de televisió BBC i ITV, on actualment forma part del programa 'Good Morning Britain', presentarà el seu llibre 'Everyday ways to save our planet', en el qual exposa accions del dia a dia que es poden fer per mitigar-ne els efectes. Per la seva banda, Redondo també abordarà el tema de la crisi climàtica, però des del punt de vista de com es tracta aquesta informació als mitjans i com millorar-ne la comunicació, amb una ponència que porta per títol: 'Climate change communication and agenda setting. How can we improve?'.

També hi estarà present el director general de Pal Arinsal, Josep Marticella, que donarà la benvinguda a tots els participants, i la climatòloga del servei meteorològic del Govern, Lucía Rivero, que farà una presentació sobre el clima d'Andorra.