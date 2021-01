Més d'un centenar de persones protesten pel tancament del Palau de Gel

Més d'un centenar de persones han participat aquest dijous en la cadena humana organitzada pel col·lectiu d'afectats pel tancament del Palau de Gel de Canillo. Els concentrats, que s'han situat per l'escala d'accés a la instal·lació i la vorera del davant, portaven pancartes on s'hi podia llegir 'Menys pont i més palau' (en referència al pont tibetà de la vall del Riu) o 'Comú dimissió' i han encès el llum dels mòbils per fer més visible la protesta.



Des del col·lectiu han assegurat que no els ha rebut ningú i que entre els concentrats no hi havia cap polític, en resposta a algunes queixes de participants a les xarxes socials sobre el fet que la concentració s'havia convertit en un acte partidista de l'oposició al comú canillenc. "Aquí només hi ha gent del poble, és un acte popular de protesta", han assegurat.

Marxo, és una concentració per salvar el Palau de gel no un miting de l’oposició demanant la dimissió del Comú, patètic. — Pere (@pere_estruch) January 7, 2021

Per la seva banda, el ministre portaveu i de Finances, Eric Jover, ha destacat aquest dijous en roda de premsa que estan en contacte amb el cònsol de Canillo, qui els ha transmès "que les negociacions no estan trencades" i ha expressat el " respecte" de l'executiu per un assumpte en què estan implicats la corporació comunal i particulars. De totes maneres, ha remarcat que es "valoraria positivament" que es pogués mantenir una infraestructura que ha recordat que és única al país. "Seria una bona notícia", ha manifestat Jover.