Una pandèmia "força controlada" però no es pot abaixar la guàrdia

L' epidèmia de la Covid-19 esta "bastant controlada" ja que el virus "es va transmetent però de forma més pausada". Així ho ha posat en relleu la metgessa de Salut Pública Mireia Garcia, que ha donat les dades sobre l'evolució del virus en l'habitual roda de premsa governamental. D'aquesta manera, Garcia ha destacat el fet que aquesta és la primera setmana en què hi ha més recuperats que casos actius i es confirma, a més, que la majoria de casos que s'han donat durant la crisi sanitària s'han recuperat i que va a la baixa el volum de casos actius; això malgrat ja fa gairebé tres setmanes de les primeres excepcions al confinament.

En aquest sentit, i pel que fa a les dades de la incidència acumulada, Garcia ha destacat que es es donen casos nous però que són "molt pocs, esporàdics" i ha afegit que es demostra que les mesures de distanciament social són "efectives" perquè estan permetent que el virus no es transmeti tan ràpid. Considera, davant aquestes xifres, que entre tota la ciutadania s'està actuant "prou bé" perquè el virus "no corri massa ràpid". Tot i així, ha volgut "reforçar" el missatge que cal continuar amb les mesures de distanciament social i també que en cas que es tingui símptomes cal avisar de seguida al metge referent -perquè prengui les mesures escaients- i aïllar-se a casa. En el mateix sentit, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha manifestat que el virus "continua" entre nosaltres i que "hi ha risc de rebrot si no extremem les mesures". En aquest sentit, entre d'altres, ha volgut incidir en què cal que es respecti la franja horària de les 11 a les 14 hores per al col·lectiu de persones vulnerables i la gent gran i les mesures d'higiene i distanciament social. També ha fet referència al fet que altres països, com per exemple Espanya, ha fixat distàncies inferiors a les que ha determinat Andorra en les sortides a l'exterior, però ha emfasitzat que les que s'han establert al Principat són "acurades" per evitar que es doni transmissió del virus entre persones. Ha recordat que són de quatre metres si es passeja i de deu si es corre.

El titular de Salut ha reiterat que, de cara a la setmana que ve, s'està estudiant un " relaxament" de mesures per poder permetre que els ciutadans puguin sortir a passejar o fer altres activitats esportives. En tot cas, ha fet una crida: amb el bon temps i veient imatges dels països veïns, la gent pot tenir la "impressió que l'epidèmia ha acabat però no és així i el risc d'un rebrot continua sent-hi".

Una nova mort eleva els decessos a 46

En l'habitual roda de premsa també s'han donat les dades diàries sobre l'evolució del virus. Cal lamentar la mort d'una persona de 68 anys que portava setmanes a la Unitat de Cures Intensives, intubada i amb ventilació mecànica. Amb aquest decés, la xifra de persones que han perdut la vida arran de la Covid-19 ja s'eleva a 46. El total de casos detectats al país s'enfila a 751 i les persones curades ja són 514 (15 més que dilluns). Els casos actius són 191 (dilluns eren 206). Els sanitaris positius són ara 36 i els membres dels cossos especials, cinc. Pel que fa a l'hospital, hi ha ingressades quinze persones, sis de la quals a la UCI. Entre aquests malalts més greus, n'hi ha cinc de ventilats mecànicament. Al Cedre hi ha 19 pacients positius, cinc dels quals són de Salita i hi ha set persones més convalescents.