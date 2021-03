La pandèmia redueix en prop de 70.000 les connexions a Andorra wifi

Andorra la VellaLa xarxa gratuïta d'Andorra wifi va rebre al llarg del 2020 la connexió d'un total de 155.133 usuaris, dels quals 16.024 van ser residents i 139.109 turistes. Aquesta xifra representa una notable davallada respecte de les connexions registrades durant anys anteriors, atès que la pandèmia del SARS-CoV-2, amb el posterior tancament de fronteres, va motivar aquesta caiguda d'usuaris, que encara en l'actualitat es fa palesa. En concret, si es comparen els registres del 2020 respecte del 2019, s'observa una davallada de prop de 70.000 usuaris (69.706), ja que la xifra total de connexions es va situar en 224.839.

Tot i els bons registres de fa dos anys, cal destacar que es tracta d'una dada que també se situa per sota de la registrada el 2018. Aquell any la suma d'usuaris andorrans va ascendir fins als 18.840 i també s'hi van connectar 218.863 turistes, registrant uns accessos totals de 237.703. D'aquesta manera, és important assenyalar que, segons Andorra Telecom, entre el 2017 i el 2020 les connexions totals a la xarxa pública d'Andorra wifi ascendeixen fins a les 834.435.

Pel que fa al primer trimestre del 2021, la baixada d'usuaris és encara més evident. Segons dades facilitades per la parapública, durant aquests primers tres mesos de l'any només s'ha registrat la connexió de 620 usuaris andorrans i 2.859 turistes, arribant a un total de 3.479 usuaris. Així doncs, des de la companyia es considera que, en un futur no gaire llunyà, la resta de turistes disposaran de millors tarifes de telefonia mòbil per accedir al Principat i, per tant, cada vegada s'utilitzarà menys aquesta xarxa. El mateix passa amb els ciutadans de l'Estat francès, que disposen de tarifes d'itinerància 'Like at home'.

La xarxa d'Andorra wifi es va implantar el 2014 en l'eix comercial de les avingudes Meritxell i Carlemany. L'objectiu de la seva creació va ser facilitar l'accés a internet dels ciutadans i visitants. Actualment, disposa de punts de connexió a totes les parròquies i el Pas de la Casa, excepte Ordino.