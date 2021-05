La pandèmia segueix estabilitzada

Andorra la VellaEl Govern ha informat que en les darreres 24 hores s'han detectat 17 nous positius, que mostren aquesta estabilització de la pandèmia al Principat. El nombre de casos totals des de l'esclat de la pandèmia és de 13.423 i aquest diumenge s'han donat 33 noves altes. El nombre de persones que ja ha superat la malaltia s'aproxima a les 13.000, concretament 12.995. El nombre de casos actius es troba en 301 en aquests moments i les defuncions es mantenen en 127.

Pel que fa a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, no hi ha cap variació respecte a aquest dissabte. Així, hi ha 7 persones que resten ingressades a planta i 3 a la Unitat de Cures Intensives, dues de les quals requereixen ventilació mecànica. A la planta Covid-19 habilitada al Cedre no hi ha cap ingressat.

D'altra banda, des de l'inici del pla de vacunació ja s'han administrat 31.633 dosis. Finalment, pel que fa a la població escolar, hi ha 22 aules sota vigilància activa –10 total i 12 parcial– i 12 en vigilància passiva.