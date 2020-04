El segon paquet de mesures preveu retallades dels salaris d'entre el 3 i el 20%

El Govern entrarà aquest dilluns a Sindicatura un projecte de llei que inclou el segon paquet de mesures excepcionals i urgents per fer front a les conseqüències econòmiques de la Covid-19. Si el text rep el suport de l'arc parlamentari, es començarà a aplicar a partir del pròxim 1 de maig. Segons ha detallat aquest diumenge en una al·locució per televisió el cap de Govern, Xavier Espot, l'objectiu és el de "garantir la supervivència del teixit empresarial i els llocs de treball" i, per assolir-ho, s'han previst mecanismes com la suspensió temporal dels contractes de treball i la reducció de les jornades laborals. Això comportarà que els treballadors hagin d'acceptar "una rebaixa salarial", sent del 20% per a aquelles persones que cobren a partir de 2.100 euros i del 3% als salaris de 1.500 euros. Les persones que es beneficien del salari mínim "el tenen íntegrament garantit", ha assegurat Espot.

En aquest sentit, les empreses que apostin per la suspensió del contracte laboral i la reducció de les jornades hauran d'assumir una part del salari del treballador "que no superarà el 25%". La resta serà assumida pel Govern, fins a arribar al 75% en determinats casos. Per tal de donar suport a totes aquelles persones que hagin estat acomiadades, l'executiu ha previst una reducció del 20% en les rendes de lloguer o l'ajornament de les quotes hipotecàries sense interessos.

Espot ha assegurat que s'aprovarà una modificació dels reglaments que regulen els ajuts per desocupació involuntària i els ajuts per a l'habitatge de lloguer per fer-los més accessibles a aquestes persones. En el cas dels autònoms, també s'han previst "més mesures de suport i ajut directe", que passen, entre d'altres, per una prestació equivalent al salari mínim mentre la seva activitat estigui suspesa.