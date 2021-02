Els pares de la Nadia hauran de retornar més de 62.000 euros a qui ha pogut acreditar les seves donacions

La Seu d'UrgellEl Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha determinat que els pares de la Nadia hauran de retornar més de 62.000 euros a tots aquells que han pogut acreditar les donacions que van fer a la petita, que pateix tricotiodistrofia, una malaltia rara. Els progenitors van ser condemnats al 2018 per un delicte continuat d'estafa agreujada, amb una pena de presó de cinc anys per a Fernando Blanco i de tres i mig per a Margarita Garau. Tal com recull l'ACN, ara l'alt tribunal ha desestimat el seu recurs d'apel·lació contra la sentència de l'Audiència de Lleida, al·legant que aquest ja s'havia analitzat. Així, tot i que després el TSJC va obligar a redactar de nou la part de les indemnitzacions "per falta de concreció", considera que no és una nova sentència.

Tot i la condemna a pagar un total de 62.284,31 euros als perjudicats per l'estafa, la suma de diners que es va bloquejar dels seus comptes abans de la seva detenció és de gairebé 320.000 euros. A més, cal tenir en compte que a la sentència de l'Audiència de Lleida es va constatar que n'haurien arribat a obtenir més de 422.000 per a sufragar suposats tractaments mèdics de la petita a l'estranger. D'aquests, només 20.000 s'haurien destinat a la nena, la quan no estava en una situació de risc de perdre la vida com havien assegurat els seus pares.

El 2019, el TSJC va instar a l'Audiència de Lleida a fer una ''individualització'' dels perjudicats a qui s'havia d'indemnitzar i a concretar-ne les quantitats. Així, es va constatar que hi havia un total de 65 persones, empreses, entitats i institucions que havien pogut acreditar les seves donacions. L'estafa es va iniciar amb la constitució de l'Associació Nadia Nerea a les Balears i va continuar quan la família es va traslladar a viure a l'Alt Urgell. L'Audiència va assenyalar que entre el 2010 i el 2016 els acusats van assistir a diversos mitjans de comunicació amb la nena per explicar la malaltia que patia i manifestar que necessitaven diners.