Participació andorrana en la 91a assemblea general d'Interpol

Andorra la VellaEl director del Cos de Policia, Bruno Lasne, i el cap de l’Oficina Central Nacional, el sergent major Robert Guirao, han assistit a l’assemblea general d’Interpol, l’Organització Internacional de Policia Criminal, que s’ha celebrat a Viena, Àustria.

L’assemblea general és l’òrgan de govern d’aquesta organització intergovernamental i reuneix anualment tots els països membres per prendre decisions relacionades amb la política general, els recursos necessaris per a la cooperació, els mètodes de treball, el finançament i els programes d’activitats. La d’enguany ha estat la 91a i ha estat marcada pel centenari d'Interpol. S’ha celebrat a la capital austríaca perquè precisament en aquesta ciutat és on es va crear l’organisme el 1923.

Lasne i Guirao han participat activament, junt amb altres caps d’Interpol i alts funcionaris policials d’arreu del món, en les decisions que s’han pres durant la trobada que ha tingut lloc entre el 28 de novembre i l’1 de desembre. En el marc de l’assemblea, s’han abordat les amenaces actuals i emergents entre les quals s’inclou el creixement significatiu del crim organitzat transnacional.

En aquest sentit, i per mitjà de la declaració de Viena que s’ha presentat en aquesta assemblea general, l’organisme proposa un nou plantejament per combatre la delinqüència organitzada considerant-la com una prioritat de seguretat nacional. Així mateix, insta els països a redoblar els esforços en cooperació policial internacional per lluitar contra el que el secretari general de l’organització, Jürgen Stock, ja ha titllat “d’epidèmia”.

Paral·lelament, el director de la policia i el cap de l’Oficina Central Nacional d’Interpol Andorra van mantenir una reunió bilateral amb el president de l’ens, Ahmed Naser Al-Raisi, en què van tractar com l’organització internacional dona suport al Principat a l’hora d’abordar delictes com el tràfic de drogues i les falsificacions, sovint vinculades a delictes financers i violents.

Interpol es va crear per ajudar els seus membres a lluitar contra el crim, posant en contacte les policies de tot el món perquè intercanviïn informació i uneixin forces en operacions conjuntes. Actualment 196 països en formen part.