Pas alternatiu i circulació restablerta a la carretera entre l'Aldosa i Anyós

La MassanaEl comú de la Massana ha informat que ja es pot circular per la carretera secundària d’Anyós a l’Aldosa que havia estat tallada per una esllavissada aquest matí. Segons expliquen, s’han accelerat els treballs de treta de terra i posterior estabilització de la zona afectada per poder restablir el trànsit tan ràpid com fos possible. Mentre durin les obres, hi haurà talls puntuals per accedir amb vehicle a les urbanitzacions: del 24 d’abril al 3 de maig de dilluns a divendres de 9:30 a 19 hores i dissabte 27 d’abril de 9 a 14 hores. Tanmateix, puntualitzen que en cap moment es tallarà el pas per a vianants. Durant el tall al trànsit rodat hi haurà una zona d’aparcament per poder deixar el vehicle i accedir a les urbanitzacions a peu. S’ha habilitat un pas alternatiu amb semàfors a la zona.