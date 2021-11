Pascuet assegura que l'ampliació de Caldea no va dirigida a clients de més categoria

Escaldes-EngordanyFa 10 anys, el 5 de novembre de 2011, va ser notícia...

El nou director general de Caldea, Carles Pascuet, es troba immers en la planificació dels serveis que s'oferiran amb l'ampliació, i tot i que encara s'ha d'acabar de dissenyar, el que ja està decidit és que es vol oferir com un servei per als usuaris més experimentats. Pascuet assegura que la intenció no és dividir els seus clients per categoria econòmica, ni que el preu de l'entrada sigui el que faci que els usuaris puguin o no anar a un dels dos centres, sinó que més aviat l'ampliació serà un complement a l'actual termolúdic. Així es donarà un servei per als que tenen més coneixement del món del benestar, intentant innovar i diferenciar l'oferta.

La inauguració de l'ampliació de Caldea està prevista per al mes de setembre del 2012, i segons informa el director general de la Semtee, les obres evolucionen a bon ritme perquè es pugui tenir tot enllestit a temps. El que encara queda per definir són els serveis que s'hi oferiran, el tipus d'entrada que es posarà a la venda, l'aforament, etc. En aquest sentit, però, també es va avançant, i ja s'ha definit que no es vol separar el públic per categories econòmiques.

Pascuet apunta que 'no volem excloure els clients que tenim actualment al centre', i que es presentarà l'ampliació com 'el següent pas' del que hi ha actualment. La voluntat de donar una oferta més àmplia als clients va ser un dels motius que va propiciar l'ampliació. Segons l'actual director, el concepte de benestar i la vessant lúdica van ser innovadores en els inicis de Caldea, però actualment els clients han adquirit un coneixement més extens del benestar i sovint volen anar un pas més enllà, i per això s'oferirà el nou centre.

El que es podrà trobar serà un major ventall de tractaments, més innovació en aquest aspecte i un entorn més limitat pel que fa a l'aforament, per reservar més intimitat als visitants. Això, però, no té perquè anar lligat a una entrada més cara ni a apujar el nivell adquisitiu dels clients, segons apunta Pascuet. 'No hem de pensar que els clients del nou centre arribaran en helicòpter', indica el director que aclareix que no es tractarà d'un centre d'elit.

Una de les opcions que s'estan plantejant és oferir una entrada de dos dies que es pugui fer servir, el primer dia a l'espai termolúdic, i el segon donant un pas més provant l'espai nou.

Els tractaments de massatges, de bellesa, terapèutics o de benestar general són una de les demandes que s'ha anat incrementant en els darrers temps i que donen aquest punt de diferenciació respecte d'altres espais termals que hi pugui haver. Actualment a Caldea prop del 8% dels clients gaudeixen d'algun tractament. D'aquests, la majoria són visitants, però en percentatges, els qui més acostumen a demanar tractaments són els socis del club.