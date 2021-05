Què passa amb l'oci nocturn?

Andorra la VellaCada dia que passa, les dades epidemiològiques registrades en relació al SARS-CoV-2 permeten pensar que s'acosta el final de la pandèmia. I a mesura que les autoritats comencen a relaxar les mesures per evitar la propagació de la Covid es va recuperant l'activitat. Però hi ha un sector, que està entre els més damnificats per la paràlisi generalitzada, que encara veu lluny la nova normalitat: l'oci nocturn.

Malgrat la dinàmica de recuperació de l'activitat, l'oci nocturn encara haurà d'esperar unes setmanes. “Anem molt bé però no oblidem que encara tenim el virus entre nosaltres i que hi ha un percentatge alt de població sense immunitzar. De cara a aquest estiu tindrem un model d'oci nocturn en funcionament. En uns dies tinc una reunió amb representants de l'oci nocturn per fer efectiu aquest tipus d'esbarjo. Però no vull concretar una data per a l'obertura perquè caldrà veure la situació epidemiològica del moment”, frenava amb aquestes paraules, el ministre Benazet, l'optimisme creixent entre el sector.

La trobada entre els representants de l'oci nocturn i Salut és la primera bona notícia que rep el sector en els darrers mesos. El 10 de març se'ls obria una escletxa d'esperança quan el consell de ministres anunciava una de les mesures aleshores més reclamada per l'hostaleria: equiparar els locals d'oci nocturn als bars, per permetre així la seva obertura. Des d'aleshores, alguns –pocs– locals han obert i s'ha donat la circumstància d'haver de prendre un combinat amb l'obligació de demanar alguna cosa per menjar, en un ambient que, en general, per la música amb un volum baix, les llums ben enceses i els clients assentats, poc recorda al d'un pub, una cocteleria o una discoteca.

El ministre Gallardo ha anunciat aquest dijous que només els negocis d'oci nocturn i les agències de viatge podran seguir acollint-se als ERTO a partir de l'1 de juliol. És una bona notícia per al sector, però que n'amaga una altra de dolenta, i és que apunta en la direcció que la nova normalitat trigarà a arribar a pubs i discoteques. Aquesta extensió dels ajuts tindrà una vigència de 90 dies i un "horitzó temporal" de fins al 31 de desembre del 2021 com a marc legislatiu.

El pla sectorial català

A Catalunya, després de més d'un any tancats, la presentació fa quinze dies del pla sectorial per a la represa de l'oci nocturn, que recull mesures generals per a l'obertura de locals i establiments que funcionin com a discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacles, bars musicals o karaokes, fa preveure una obertura imminent. Al país veí del sud, entre d'altres mesures antiCovid, caldrà garantir la renovació dels fluxos d'aire amb sistemes de ventilació, l'aforament haurà de garantir que es pugui mantenir la distància d'1,5 metres entre les persones, els usuaris hauran d'anar amb mascareta i a les pistes de ball no es podrà consumir begudes.

Finalment, una altra notícia coneguda aquesta setmana i que també pot dur un bri d'esperança al sector: el Cruïlla tornarà al Parc del Fòrum de Barcelona els dies 8, 9 i 10 de juliol en un festival que recordarà molt els dels vells temps: 25.000 persones cada jornada, sense distàncies, amb possibilitat de beure i menjar fora de recintes delimitats, però amb mascaretes i prova d'antígens negativa. Serà el primer festival massiu que se celebrarà a Europa. El Cruïlla acollirà 25.000 persones cada dia, que s'hauran de sotmetre prèviament a un test d'antígens, del qual n'hauran de pagar una part. El públic haurà de portar sempre una mascareta FFP2, a excepció del moment en què es begui o es mengi, però no caldrà mantenir la distància física.