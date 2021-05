Què passarà amb els comptes andorrans de Whatsapp a partir de dissabte?

Andorra la VellaUn terç dels habitants del planeta, més de 2.000 milions de persones, utilitzen la xarxa missatgeria per a dispositius mòbils Whatsapp. Fa setmanes que els seus usuaris estan rebent un missatge de la companyia que els adverteix d'un canvi en les condicions d'ús i que els receptors han d'acceptar abans d'aquest divendres, quan és previst que entri en vigor la nova política d'ús de les dades que l'empresa fa de cada compte.

A partir del 15 de maig, Whatsapp compartirà amb Facebook –que és l'empresa que la va comprar–, Instagram i la resta de filials que formen part de la multinacional fundada per Mark Zuckerberg, els milers de dades que generen cadascun dels comptes de l'aplicació de missatgeria. Aquestes dades personals, sobre usos i costums de cada usuari, permetran Facebook fer una radiografia molt més acurada de cada perfil, un fet que li servirà per ampliar el seu negoci publicitari.

La normativa europea, més estricta que la d'altres territoris sobre l'ús que les multinacionals vinculades a les noves tecnologies i a internet fan de les dades personals dels usuaris, ha forçat Facebook a adaptar el nou contracte. I Andorra, que no forma part de la Unió Europea, quin ús farà Facebook i les seves filials de la informació relacionada amb la privacitat vinculada a cadascun dels seus comptes al país? Els comptes andorrans vinculats a l'aplicació de missatgeria estaran més o menys exposats que els de la resta d'europeus?

“A Andorra, la legislació del 2003 és molt similar a la que hi ha a Europa, i també ens empara el Conveni 108 plus del Consell d'Europa, així que en aquest cas formem part de les mateixes polítiques de protecció que la resta de països del continent”, afirma a l'ARA Andorra el director de l'Agència Andorrana de Protecció de Dades (ADPA), Joan Crespo.

Crespo explica que la legislació europea acorda que hi ha d'haver un control individual de la informació que genera cadascú i que, com a persona afectada, cada usuari ha de donar el seu consentiment al tractament que es fa de les seves dades. “Es donen més garanties a l'usuari perquè les xarxes socials informin de manera més concreta i tu donis el teu consentiment. És la diferència amb altres països, que aquí t'han d'informar de quin ús faran de les teves dades i tu hi has de donar el teu consentiment perquè ho puguin fer”, explica. De tota manera, per al director de l'ADPA el canvi de les polítiques de privacitat de Whatsapp “planteja molts dubtes perquè ja sabem les polèmiques que hi ha hagut amb altres xarxes d'aquesta empresa”.

De fet, encara no és clar que si es rebutgen les noves condicions d'ús de Whatsapp, la companyia de missatgeria acabi tancant el compte. La multinacional ja ha hagut de rectificar dues vegades l'amenaça de bloquejar els perfils dels usuaris que no acceptessin les noves regles del joc, per la por que moltes persones canviessin d'aplicació per altres més curoses i respectuoses amb la privacitat, com Signal i Telegram.

En principi, si es rebutjava la nova política de privacitat, Whatsapp amenaçava amb permetre l'alerta de rebuda de missatges però sense deixar accedir al contingut. És a dir, que el compte personal deixava d'estar actiu i, conseqüentment, s'eliminava quatre mesos després, el 15 de setembre. Però aquest dilluns hi ha hagut una nova rectificació, i ara la companyia propietària de l'aplicació assegura que “ningú perdrà la funcionalitat de Whatsapp a partir del 15 de maig per causa de la darrera actualització”.

En qualsevol cas, el consell de Crespo davant aquesta situació és “que la gent s'ho llegeixi bé i escullin lliurement què volen que es faci amb la seva informació. I si no els convenç sempre poden canviar de xarxa social”.