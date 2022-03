Passat, present i futur donen vida al Concert de la Constitució

Andorra la VellaEl passat, present i futur de la música al país s'han unit per emocionar als espectadors que han assistit aquest dilluns al tradicional Concert de la Constitució. L'espectacle, organitzat per la Fundació ONCA, emparada pel Govern i la Fundació Crèdit Andorrà, ha aplegat aproximadament unes 300 persones, les quals han pogut gaudir de l'estrena de les Variacions d'Albert Gumí, el director artístic de l'organisme, sobre la Marxa del Consell d'Enric Marfany i Bons i la representació de la Suite andorrana per a piano i orquestra de corda del pianista i compositor Enric Bartumeu.

El programa musical, ideat per Gumí, ha comptat amb un total de dotze peces, una més de les programades en un inici i que ha anat adreçada a demanar la fi i la pau a Ucraïna, tenint en compte la situació de conflicte que viu actualment a causa de la invasió russa. Així doncs, els 31 artistes han interpretat una cançó de bressol tradicional del país de l'est d'Europa amb els colors de la bandera, el groc i el blau, de fons. L'actuació s'ha dividit en dos actes, el primer, sense piano, ha comptat amb la interpretació de peces de compositors com Joan Roure amb 'L'Andorrana', 'Aplec a Meritxell' i 'Aplec a Encamp', de tres motets d'Enric Marfany i Gosset.

Al segon, han entrat en escena Bartumeu i el seu piano, deixant com a espectadors els membres de Jonca, i posant sobre l'escenari la Suite andorrana per a piano i orquestra de corda, la qual ha comptat amb un total de quatre fases: El Jazz del rellotger, Mon nom, Esguard i El Jazz Carlemany. "He agafat una peça d'Enric Marfany Bosset i d'Enric Marfany Bons, les he passat pel filtre del jazz, he afegit dues peces pròpies i ho he arranjat tot per a orquestra", ha explicat.

Bartumeu ha comentat que ha estat un "procés bastant diferent", ja que és la primera vegada que desenvolupa una suite d'aquestes característiques, però ha asseverat que, al cap i a la fi, "es tracta d'una reivindicació, d'una mostra més que hi ha un patrimoni artístic en el camp musical a Andorra que s'ha d'aprofitar". I ha afegit que el fet de poder tocar i estrenar la suite aquest dilluns al Centre de Congressos d'Andorra la Vella pel Concert de Constitució "és una oportunitat única. Estic molt content i emocionat".

El concert també ha comptat amb Gabriel Coll com a concertino, qui ha posat en relleu la gran feina que es realitza des de l'ONCA i el futur dels joves músics que integren la Jonca, la qual "cada vegada va incrementant la seva qualitat i la gent parla el mateix llenguatge". A més, ha manifestat que el repertori de peces que han escoltat els assistents, amb un recopilatori dels clàssics de principis del segle XX, és "la prova que a Andorra hi ha un patrimoni molt interessant" i que el país "està vivint molts canvis i, per saber on vas, primer has de saber d'on vens".