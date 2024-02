Es penedeixen els 'youtubers' d'haver-se traslladat a Andorra?

Andorra la VellaFa uns anys Andorra va fer una forta aposta per atraure nòmades digitals, on es van mediatitzar molts trasllats de youtubers espanyols com el del Rubius, TheGrefg o Auronplay. En aquell moment van donar una àmplia visibilitat d’Andorra, no només a Espanya sinó a tot al món. Un ‘Dorado’ o terra promesa pels youtubers que han deixat successos que han generat el rebuig de qui veia amb bons ulls aquesta iniciativa.

Els premis Esland organitzats pel streamer TheGrefg han posat de nou en evidència Andorra i la seva gestió dels creadors de contingut que s’hi han traslladat pels seus avantatges fiscals.

Tal com revela La Vanguardia, aquesta tendència ha provocat una explosió en el mercat immobiliari, generant preocupació en l’economia del país. Com a resposta, el govern andorrà ha suspès temporalment les inversions estrangeres en béns immobiliaris i planeja establir un impost per a aquestes inversions.

A més, s’ha produït un conflicte destacat entre TheGrefg i una àvia que es nega a abandonar la seva llar, evidenciant tensions entre el país i els creadors de contingut.