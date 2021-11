El periodisme homenatja Àlex Lliteras

Andorra la VellaL'Associació de professionals de la comunicació d'Andorra (APCA) ha celebrat aquest divendres al vespre l'acte d'homenatge al periodista Àlex Lliteras, qui fou vocal i soci de l'entitat i que va traspassar ara fa un any. Així, nombroses persones vinculades al món del periodisme, i també autoritats, han acudit a la sala Prat del Roure d'Escaldes-Engordany per recordar i reconèixer la figura del periodista, així com posar en valor el llegat que ha deixat en el món de la comunicació al Principat. De fet, el president de l'APCA, Marc Segalés, ha reconegut que "des de l'associació teníem clar que aquest homenatge s'havia de fer" tot i les complicacions de la pandèmia, però era important recordar la seva figura "i al final ho hem aconseguit".

L'homenatge, que ha comptat amb força participació arribant a superar les 130 persones, s'ha estructurat amb la celebració de dues ponències a càrrec dels periodistes Antoni Bassas i Pere Cerón, però també s'ha pogut gaudir de l'actuació del duo de cordes de l'ONCA format per Àlex Arajol (violí) i Elías Porter (viola), i el duet de l'Institut de Música del comú d'Andorra la Vella format per David Sanz+Bikimel, artistes que havien col·laborat amb el periodista desaparegut durant la seva llarga trajectòria professional.

Moments previs a la seva intervenció, Bassas ha posat en relleu que, tot i no tenir una relació estreta amb Lliteras, "vam coincidir un dia que em va entrevistar" i, en aquell moment, "vaig notar molta complicitat, tant en l'àmbit personal com professional". El periodista ha afegit que "vam compartir moltes experiències perquè fer un programa de ràdio al matí és bastant exigent i vam veure que compartíem moltes de les obligacions, pressions i dureses dels horaris". Pel que fa a la seva ponència, el periodista ha expressat el seu agraïment als organitzadors perquè "crec que fan bé d'honorar la trajectòria d'algú tan estimat a Andorra".

Per la seva banda, el periodista andorrà Pere Cerón ha tingut unes paraules plenes d'emoció per a Lliteras: "L'Àlex i jo érem com germans, però crec que continuo sent objectiu si dic que era el millor de tots nosaltres". Tal com ha explicat, el comunicador desaparegut "era el millor de tots nosaltres per com era, perquè era una persona excel·lent. Era el millor pel que feia perquè era un grandíssim professional i per la seva capacitat de fer-nos créixer als que estàvem al seu voltant".

Cerón ha continuat asseverant que Lliteras "va ser el millor d'una generació de periodistes que a principis dels anys 90 vam tenir el privilegi d'explicar i de viure l'època daurada de l'esport andorrà", una de les passions, juntament amb la música, de Lliteras. "El gran llegat de l'Àlex és que ha fet millor aquest país, i ho ha fet fent periodisme honest des de la ràdio i la televisió pública", ha conclòs.