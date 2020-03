Nervis i esgotament entre el personal dels supermercats

"Nosaltres també volem que ens aplaudeixin a les nits", expliquen diversos treballadors de supermercats, un sector que arran de la crisi de la Covid-19 passa per moments intensos. Alguns dels empleats amb els quals ha parlat l’ ARA Andorra destaquen que “la situació aquests dies se'ns escapa de les mans”. Diuen tenir la sensació que la seva feina no es valora prou tot i que en alguns casos "estem fent jornades de més de dotze hores, i ho fem perquè la gent tingui al seu abast tot el que necessita". També expliquen que amb l’increment de la demanda dels darrers dies "hem d’aguantar esbroncades de clients perquè no troben un determinat producte als prestatges" i matisen que en molts casos, a més, "aquests no són de primera necessitat".

El personal de caixes denuncia que "la immensa majoria dels clients" no compleix amb les recomanacions que s'han establert, i posen com a exemple el metre i mig de distància o el fet d'evitar el pagament amb metàl·lic. Demanen "comprensió" i recorden que ells cada dia tenen contacte amb moltes persones, fet que augmenta la possibilitat de contagiar-se. Pel que fa a la mancança de productes a les estanteries, expliquen que "molts clients compren de forma abusiva, i en molts casos aliments com la carn, que en una setmana estaran caducats i es llençaran a les escombraries".

La majoria de supermercats i botigues de queviures del país han adoptat mesures per fer més segura la feina del personal. A l’entrada dels establiments el més habitual és que els clients es netegin les mans amb hidroalcohol o es posin guants de làtex i fins i tot se’ls prengui la temperatura com a mesura de prevenció. També a les caixes cal respectar la distància d’un metre i mig entre els clients que estan pagant. Tots els empleats han de dur posada una mascareta i guants. Amb tot plegat, es demana que les compres es facin de manera responsable, adquirint allò que realment és necessari i evitant l’acaparament ja que l’abastiment de productes està garantit.