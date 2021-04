Pilotes de rugbi a les escoles i material esportiu a Guinea

Escaldes-EngordanyVall Banc i la federació andorrana de rugbi (FAR) han repartit prop d'un centenar de pilotes de rugbi a tots els centres educatius, amb l’objectiu de continuar promovent aquest esport i els seus valors des de la base, segons han explicat aquest dimecres en roda de premsa telemàtica. En concret, han repartit pilotes a 28 centres escolars de tots els sistemes educatius, des de primària fins a batxillerat, a raó de tres pilotes per escola: un total de 84. "El que hem fet és vendre el rugbi, i així hem fet una aportació de pilotes perquè els mestres puguin tenir una altra eina educativa, ja que ara vas al pati o al carrer i tothom té pilotes de futbol o de bàsquet, i de rugbi no en veus mai, i així els centres tenen una altra eina per treballar amb la canalla", ha explicat el president de la FAR, Jean Marc Flaux.

A conseqüència de les visites que han realitzat als diferents centres educatius, han aconseguit que disset joves hagin decidit practicar el rugbi fora de l'escola. "Hem anat a escoles que feia molts anys que no hi anàvem, i hem començat a fer activitats amb els educadors, hem xerrat amb els directors, els caps d'estudis i els professors d'educació física, ha estat molt positiu", ha afegit Flaux. Un cop visitades les escoles, la FAR farà a partir d'ara visites similars als esplais.

Flaux explica el motiu pel qual han donat pilotes a les escoles

A més, la federació de rugbi va enviar la setmana passada tres caixes de material sobretot esportiu, amb uns 50 quilos d'estris que inclouen pilotes, samarretes, xandalls, pantalons, mitjons, sabates o roba de segona mà, així com també utensilis d'escriptori, a l'Acadèmia de Rugbi de Malabo, a Guinea Equatorial. És la segona vegada que la federació fa una aportació internacional d'aquestes característiques, ja que fa dos anys va enviar material a Tongo.

Segons Sergi Martín, director general de Negoci de Vall Banc, "amb aquetes dues iniciatives ens refermem en la idoneïtat d'aquest patrocini, ja que ens identifiquem amb el que fa la federació amb la canalla del país i de fora, ja que els valors del rugbi són valors que compartim al cent per cent i estem molt contents de col·laborar-hi: solidaritat, disciplina, treball en equip o respecte, tot això ens encaixa molt bé a Vall Banc", ha assegurat.