El Pla de mobilitat sostenible 2030, més a prop

Andorra la VellaDesprés de més d'un any treballant en accions que afavoreixin la mobilitat sostenible, el Govern presentarà durant les properes setmanes el Pla de mobilitat 2030, un document que té com a objectiu principal implantar un canvi de model en els desplaçaments de la ciutadania, reduint l'ús del vehicle privat i fent una aposta clara pel transport sostenible. Així ho ha indicat aquest dijous el ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, durant l'acte de celebració del 25è aniversari del departament de Mobilitat celebrat a la plaça de l'Espai Columba, un indret on, precisament, la mobilitat d'Andorra es va començar a modernitzar a la dècada dels anys 70 gràcies a la instal·lació del primer semàfor del país.

Actualment, al Principat hi ha fins a 140.000 desplaçaments de vehicles diaris, dels quals 65.000 només es fan a la vall central. Aquest fet, segons ha manifestat Filloy, provoca que l'organització i coordinació de la xarxa viària hagi de ser molt precisa, ja que qualsevol fet sobrevingut provoca importants retencions. A aquestes xifres cal sumar la sobrecàrrega anual dels 4,5 milions de vehicles que visiten el país, ja que això també contribueix al fet que, de vegades, la xarxa viària no pugui absorbir tot el trànsit que rep.

Per tant, a banda de continuar amb la tasca informativa de Mobilitat mitjançant les xarxes socials, l'aplicació mòbil i la ràdio i televisió públiques, el ministre ha destacat la importància de treballar en la transició de models de mobilitat que deixin enrere el vehicle d'ús propi i apostin pel transport públic o altres desplaçaments sostenibles com la bicicleta o anar a peu. Tot plegat sense deixar de banda el desenvolupament de les carreteres del país, que paral·lelament han de continuar evolucionant en el mateix sentit. "Les estratègies de futur de mobilitat són aquestes. S'ha d'avançar en aquest sentit per tenir una millor mobilitat i donar una major qualitat de vida als ciutadans", ha exposat.

Malgrat que no ha avançat detalls del Pla director de mobilitat 2030, el ministre ha detallat que aportarà conclusions relacionades amb quin és el volum de trànsit que s'ha d'aconseguir reduir, quins són els objectius fixats, com s'han d'aconseguir i quines són altres de les mesures -a banda de la gratuïtat del transport públic a partir de l'1 de juliol- que s'implementaran en el futur. De fet, ha manifestat que possibles accions a tirar endavant estan relacionades amb la instal·lació de carrils segregats per on només puguin circular autobusos o bé la implantació del transport per cable, que "és molt fiable, continu, ecològic i té molt poc impacte sobre el medi". El transport col·laboratiu en vehicles privats també seria una opció, tot i que més difícil d'aplicar.

Així mateix, i tot i que encara no es té en consideració la proposta, Filloy ha dit que també es podrien establir mesures de mobilitat sostenible entre els turistes, fent que en l'import que satisfan als establiments hotelers s'inclogui un abonament que serveixi per a totes les modalitats de transport públic del país.

Per la seva banda, el cap de Govern, Xavier Espot, ha fet un històric de l'evolució de la mobilitat a Andorra des d'abans, durant i després de la creació del departament de Mobilitat. En aquest sentit, ha dit que des de l'any 97 el departament vetlla per un sistema de circulació "coherent, harmònic, d'acció pública i de seguretat per a les persones", malgrat que en l'actualitat s'enfronta a nous reptes sense perdre de vista la reducció a zero de la sinistralitat i la mortalitat a les carreteres.

Quant a la gratuïtat del transport públic, Espot ha recordat que el projecte té un triple objectiu: un de mediambiental per lluitar contra el canvi climàtic; un de social per a ajudar a les famílies amb menys poder adquisitiu i un de mobilitat per tal que sigui més sostenible. "Estem convençuts que aquesta aposta fomentarà que la nostra xarxa de carreteres estigui menys col·lapsada, que menys persones agafin el seu vehicle privat i que més persones optin per l'ús del transport públic", ha conclòs.