El Pla Nacional de la Infància i l'Adolescència no serà "un brindis al sol"

Andorra la VellaEl cap de Govern, Xavier Espot, afirma que el Pla Nacional de la Infància i l'Adolescència (PNIA) serà "transversal i multitemàtic" amb accions concretes que es puguin impulsar al llarg dels pròxims quatre anys. "El pla abastarà moltes necessitats i molts neguits d'aquests col·lectius, des dels infants que es troben situació de vulnerabilitat i que han estat més desemparats en la nostra societat fins a aquells que potser han viscut una vida més afortunada, però també tenen anhels legítims que hem de saber incorporar i complir en el marc d'aquest programa", manifestat. Ho ha indicat aquest dimecres en declaracions als mitjans de comunicació moments abans de participar en la trobada amb els joves que en l'elaboració del pla nacional, els quals li han presentat les seves propostes.

Espot ha exposat que la voluntat de l'executiu és que les mesures que s'adoptin en el marc del PNIA "no siguin un brindis al sol", ans al contrari, ha destacat que "haurem de destriar el gra de la palla i haurem de posar-nos tots d'acord en aquelles accions que prioritzem i incorporem al programa són mesures que es portaran a terme". En aquest sentit, ha emfatitzat que de les accions se n'ha de desprendre una aplicació "concreta" i una "beneficis immediats pels nostres infants i adolescents".

El cap de Govern ha recordat la importància de l'aprovació de la Llei de la infància i l'Adolescència la legislatura passada, tot ressaltant que va esdevenir una legislació "pionera i avantguardista" i ha apuntat que aquest dimecres, juntament amb la ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, "estem complint el que s'estableix a l'articulat d'aquesta llei, que són les fases prèvies de cara a l'elaboració del pla nacional de la infància i l'adolescència, un programa que s'ha d'elaborar cada quatre anys i que s'ha de fer de manera participativa amb la incorporació de les propostes dels diferents sectors interessats". I ha apuntat que "en la mesura del possible", des del Govern es tindran en compte les iniciatives que els joves posin sobre la taula, les quals s'acabaran de concretar durant la comissió nacional de la infància i l'adolescència que se celebrarà pròximament.

En referència a l'articulació del PNIA, Espot ha asseverat que en les pròximes setmanes ja podria estar aprovat, tot indicant que els àmbits bàsics d'actuació del pla se centren en la salut, el lleure i l'ocupació, l'educació i la justícia, quatre temàtiques que considera imprescindibles per abastar totes les necessitats d'aquests col·lectius. Desgranant les branques d'actuació, ha puntualitzat que en matèria de salut, sobretot en el context de la pandèmia, "els joves també han patit molt". Quant a l'ocupació, ha comentat que la inserció al mercat laboral dels menors d'edat "cada cop és més difícil" i suposa "un repte molt important". I en relació amb el lleure ha assenyalat que també forma part del seu desenvolupament com a persones i ha posat en relleu que "no només han d'estudiar i treballar", sinó que han de gaudir i créixer aprenent per ells mateixos.

Espot també ha recordat que amb de la creació i aprovació de la llei de la infància i l'adolescència es va incorporar el concepte de la capacitat progressiva, per la qual els joves tenen capacitat d'obrar abans de la majoria d'edat en algunes qüestions depenent de la seva fase de desenvolupament. "Fins al moment partíem d'una situació en la qual fins als 18 anys, amb algunes excepcions, gairebé no tenien la capacitat d'obrar i a partir de la majoria d'edat, la tenien tota; ara hem canviat el model amb la capacitat progressiva enllaçant amb la necessitat d'escoltar més i millor els nostres infants, joves i adolescents", ha indicat.

Per la seva banda, dos dels joves que han participat en la trobada, en Marco Castro de 18 anys i en Mohamed Slimani de 17, han manifestat que les propostes presentades van en la línia de "canviar alguns aspectes que demana la ciutadania com la millora de l'orientació laboral i l'ampliació de l'oferta educativa" o la incrementació "dels espais de lleure saludable", com seria el 3x3 d'Escaldes. Els joves també han exposat en relleu que consideren que "hi ha força probabilitats que el Govern les tingui en compte i es duguin a terme" i han afirmat que esperen "que entre tots plegats puguem millorar una mica les lleis relatives a la infància i l'adolescència a Andorra". Per cloure, han celebrat que des de l'executiu se'ls doni l'oportunitat de parlar perquè "fins ara no se'ns escoltava gaire" i han valorat molt positivament l'oportunitat que se'ls ha donat de compartir les seves propostes amb els diferents ministres implicats i el cap de Govern.