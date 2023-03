La plataforma Estimem Arinsal convoca una reunió de poble el 29 de març contra el macroprojecte urbanístic

La MassanaLa plataforma Estimem Arinsal, formada pels veïns que estan en contra dels macroprojectes urbanístics que podrien apujar la població de la localitat en més de 1.000 persones, ha convocat una reunió de poble de cara al pròxim dimecres 29 de març, tal com informa RTVA. Demanen un informe de capacitat màxima per saber si el poble pot acollir aquest increment poblacional. Tampoc s'entén que el comú de la Massana no hagi respost les seves al·legacions en un mes i mig.

El portaveu de la plataforma veïnal, Cyril Despres, corrobora que no tenen cap resposta i que volen una resposta a com pot ser que el projecte hagi passat dels 15.000 metres quadrats inicials fins als 32.000 actuals.