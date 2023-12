La plataforma per l'habitatge demana a Govern més regulacions contra els preus abusius

Andorra la VellaLa plataforma per l'habitatge ha demanat a Govern que actuï de forma contundent per solucionar la problemàtica. La mesura més important que proposen inicialment és que es desenvolupi una llei que obligui a fer marxa enrere en els casos on els propietaris han aplicat pujades de preu que "freguen la usura". aixi ho ha explicat Joan Ramon Crespo, un dels integrants de la plataforma. Ha comentat, en una entrevista al programa Avui serà un bon dia de Ràdio Nacional, que s'han produït casos on el lloguer era de 600 euros i ara és de 1.200 i si era de 800 ara ha passat a 1.600.

Crespo ha comentat que "hi ha lliure mercat i cadascú té llibertat de marcar el preu que vol, però han d'haver-hi uns límits" en sectors on també existeix un dret com és l'habitatge. Ha demanat a Govern que "sigui molt valent" i que en els casos on els augments de preu han estat "abusius" se'ls hi apliqui una llei que obligui a que tornin al preu anterior. I posteriorment es pot parlar d'un preu raonable amb increments com un 10% o l'IPC. Perquè això ha portat a "famílies que estiguin en la penúria". Crespo indica que "no ho faran perquè no són valents".