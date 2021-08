La plataforma contra el laboratori de Grifols difon un vídeo per sumar suports

OrdinoLa plataforma contra l’establiment del laboratori de Grifols al país busca adhesions. Per mirar de sumar suports a la causa ha difós un vídeo amb tres premisses: la contradicció del projecte amb l’objectiu que Ordino esdevingui Reserva de la Biosfera, el laboratori és un perill per a la ciutadania i Andorra no està sota el paraigües del Conveni d’Oviedo, relatiu a la protecció dels Drets Humans en allò referit a les aplicacions de la biologia i la medicina.

El vídeo dura menys d’un minut i barreja les tres premisses amb il·lustracions animades de ratolins de laboratori malalts, que contagien un gat que, a la vegada, beu d’un riu i en contamina l’aigua que acaba prenent la ciutadania. Enric Dolsa, membre de la plataforma, ha confirmat a l’ara.ad que el comú d’Ordino els ha cedit el centre de Congressos de la parròquia per a una sessió informativa que és previst que se celebri l’1 de setembre.

Encara queda per confirmar, però, l’assistència de dos experts en seguretat biomèdica perquè expliquin els suposats riscos de tenir operatiu al país un laboratori de les característiques presentades per Grifols i Govern. “El poble és sobirà i volem que sigui el poble qui triï si vol aquest laboratori al país”, ha explicat Dolsa.

Plataforma contra l'establiment al país del laboratori de Gifols