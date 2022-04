Ple a Naturland durant el pont de Setmana Santa

Sant Julià de LòriaNaturland ha fet ple durant el pont de Setmana Santa, superant el miler de visitants diaris que el Centre d'Activitats Outdoor lauredià s'havia marcat com a objectiu, tenint en compte l'oferta disponible actualment a les cotes 1600 i 2000. El divendres, dissabte i diumenge, es van exhaurir les entrades, a més de registrar elevades xifres de visitants dijous i dilluns. La interessant oferta d'activitats a l'aire lliure a les dues cotes de Naturland, acompanyada de les previsions de bon temps que finalment s'han complert, han estat els factors que han propiciat que els turistes s'acostessin al Centre d'Activitats Outdoor lauredià per gaudir de les activitats proposades. La major part dels visitants van adquirir les seves entrades en línia. A més dijous i dilluns es va registrar una molt bona ocupació, sent finalment 4.300 persones les que han visitat Naturland en aquests cinc dies de pont.

Naturland donarà per tancada la seva temporada d'hivern el dissabte 30 d'abril, quan es realitzarà una valoració d'una temporada que ha estat intensa, amb diverses novetats, i que presentarà probablement resultats molt positius.

A partir de l'1 de maig començarà la temporada de primavera, un període durant el qual Naturland continuarà amb la seva oferta d'activitats cada cap de setmana, mentre preparen les novetats del pròxim estiu 2022 i treballen en diferents millores de les actuals instal·lacions.