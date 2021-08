La població andorrana creix malgrat la pandèmia

Andorra la VellaLa pandèmia no ha frenat el creixement de la població andorrana. El departament d'Estadística ha publicat aquest dijous les dades relatives a la població i els censos parroquials i revela que, en data 31 de juliol del 2021, els residents al Principat d’Andorra han augmentat en 1.312 persones, el que suposa un 1,7% més que el mateix mes de l'any passat. Totes les parròquies han sumat nous residents, però principalment el creixement es concentra a Canillo (+344 residents, +8,0%), La Massana (+339 residents, +3,3%), Andorra la Vella (+231 residents, +1,0%) i Ordino (+121 residents, +2,4%). Les parròquies que menys han crescut han estat Escaldes-Engordany (+103 residents, +0,7%), Encamp (+102 residents, +0,9%) i Sant Julià de Lòria (+72 residents, +0,8%). Pel que fa a la població registrada en els censos comunals a 31 de juliol del 2021 (83.783 persones), hi ha un increment del +1,7% respecte a la població registrada del mateix mes del 2020 (82.375 persones). Val a dir que les dades de població registrada en els comuns estan en procés de revisió contínua, atès que des del març del 2012 el Govern va establir un intercanvi d’informació mensual amb els comuns perquè puguin actualitzar les seves dades censals. Per aquest motiu, les dades entre el cens i el total de la població són diferents.

Xifres positives, també per nacionalitat

Per nacionalitats, l’increment anual mesurat el mes de juliol registra l'arribada de 537 nous residents de diverses nacionalitats, un 6,6% més que l'any passat, seguit de les persones de nacionalitat andorrana, que també van augmentar amb 414 persones més (+1,1%). Els nacionals espanyols que van venir a viure al país han estat 436 persones (+2,3%) i de nacionalitat francesa, han estat 106 persones (+3,1%). Només l'assentament de persones amb nacionalitat portuguesa registra un decrement de 181 persones (-2,0%) respecte al mateix mes de l’any anterior.

Per edats

Pel que fa a la distribució de la població segons la seva edat biològica, el 72,4% de la població es concentra en el tram d’entre 15 i 64 anys i la població menor de 15 anys representa el 13,0%, mentre que la població més gran de 64 anys suposa el 14,6% restant.