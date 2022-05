La policia alerta d'un intent de 'phising' per a sostreure dades bancàries

Andorra la VellaEl Grup de Delictes Tecnològics del Cos de Policia ha detectat l'enviament d'SMS a telèfons particulars on se suplanta la identitat de Crèdit Andorrà. Es tracta d'un nou intent de 'phising' que pretén sostreure les dades bancàries dels usuaris de l'entitat. Si es rep el missatge, des de la policia es demana no obrir l'enllaç rebut, no facilitar cap dada ja que els ciberdelinqüents "segrestarien" el compte i esborrar de seguida el missatge.

L'estafa és fàcil d'evitar tenint en compte que l'SMS que s'envia està escrit en castellà. En el cos de text s'alerta que el compte de l'usuari ha estat limitat a causa d'una transacció sospitosa realitzada amb la targeta de crèdit/dèbit. Es convida a clicar sobre un enllaç per tal de reactivar el compte que et redirigeix a una pàgina amb la imatge corporativa del banc. Allà es demana introduir les dades d'usuari i contrasenya i és en aquest punt quan els estafadors aprofiten per a robar les dades dels clients.