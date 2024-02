La policia deté deu persones en sis dies per drogues

Andorra la VellaLa policia va fer dut a terme deu detencions per drogues en sis dies de la setmana passada amb una àmplia varietat de substàncies estupefaents. A la Frontera del riu Runer es va detenir un home de 30 anys amb 0,7 grams d’èxtasi. En el mateix lloc, un home de 29 anys amb 9 pastilles d’èxtasi. En un local nocturn d'El Tarter, un home de 32 anys amb 1 gram de cocaïna rosa “tusi”.

En el Pas de la Casa es va arrestar un home de 27 anys amb 0,4 grams de cocaïna, un home resident de 40 anys amb 1,5 grams de cocaïna i dos homes no residents de 35 i 28 anys amb 2,2 grams de cocaïna. A Encamp un home resident de 26 anys amb 0,3 grams d’heroïna i 0,3 grams de metamfetamina.

A més, hi ha hagut dues detencions per drogues derivades de positiu en controls policials d'alcoholèmia. Un home de 24 anys, per positiu en tòxics (THC, cocaïna i amfetamina), en l’interior del cotxe duia 94 grams de marihuana i durant l’escorcoll se li troben 6 grams de cocaïna.

I finalment, un home de 47 anys, amb una taxa de 1,80 g/l, positiu en tòxics (THC i amfetamina), també portava 4,1 grams d’speed i 5,6 grams de marihuana.